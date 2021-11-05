Eminevim Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Murat Hoşgör Oldu

Eminevim’den yapılan yazılı açıklamada, 10 yılı aşkın süredir farklı sektörlerde yönetsel tecrübeye ve birikime sahip olan Murat Hoşgör’ün, 1 Kasım itibariyle şirketin Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevine getirildiği duyuruldu. Daha önce Toshiba, Vaillant gibi uluslararası şirketlerde pazarlama, marka yönetimi ve kurumsal iletişim alanlarında yöneticilik deneyimi bulunan Hoşgör, aynı zamanda Hollanda, Rusya, Özbekistan gibi ülkelerde global ölçekteki firmalarda görev aldı.

Eminevim’de kurumsal iletişim çalışmaları ve yeni pazarlama stratejilerinin hayata geçirilmesine liderlik edecek olan Hoşgör, şirket hedefleri doğrultusunda dijital ve geleneksel iletişim, kurumsal sosyal sorumluluk, müşteri deneyimi, kampanya yönetimi ve etkinlik stratejileri gibi süreçlerden sorumlu olacak.

Murat Hoşgör Hakkında

Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Murat Hoşgör, aynı üniversitede global pazarlama alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Aynı zamanda Maltepe Üniversitesi İşletme alanında doktora eğitimine devam eden Hoşgör, Stratejik Pazarlama Müdürlüğü yaptığı Toshiba, Marka Müdürü görevini üstlendiği Vaillant gibi farklı sektörlerdeki global firmalarda yönetsel pozisyonlarda görev almıştır. 10 yılı aşkın süredir yönetsel pozisyonlarda görevlerini sürdüren Hoşgör, ileri seviyede İngilizce, Rusça, Arnavutça ve Özbekçe bilmektedir.