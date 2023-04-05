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Emaye Tutkunlarının Vazgeçilmezi Taşev Damas Serisi
Emaye nostaljisini yeniden mutfaklara taşıyan Taşev, Damas serisi ile tencereden bardağa şekerlikten çaydanlığa kadar 12 mutfak ürününü satışa sundu. Emayenin sağlıklı yapısını en modern haliyle sunumlara yansıtan Taşev, Damas serisi ile tüm pişirme ve servis ihtiyaçlarına eşlik ediyor.
İş Dünyası 05.04.2023, 10:33
Yüzde yüz yerli mutfak ürünleri üreten Taşev, en sağlıklı ve geleneksel ürünleri yeniden kullanıcılarıyla buluşturuyor.
Geleneksel emaye kültürünü yeniden mutfaklara modernize eden Taşev, Damas serisini kullanıcılarının deneyimine sundu. Tüm pişirme ve servis ihtiyaçlarınızı tek seride bulunduran Taşev, Damas serisi ile mutfaklara yeni bir soluk getiriyor. Mutfağınızın en göz alıcı ürünlerini oluşturan Damas serisi, emaye tutkunlarının vazgeçilmez tercihi oluyor.