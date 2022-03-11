Elif Koca, Securitas Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü Oldu

Başkent Üniversitesi, İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü mezunu olan Elif Koca, kariyerine Başkent Üniversitesi’nde başladı. İmaj ve iletişim danışmanlığı ve ajans başkanlığı poziyonlarında görev alan Koca, 2010 yılında Securitas Türkiye geçerek Kurumsal İletişim Uzmanı olarak çalışmaya başladı. Şirket bünyesinde çeşitli kademelerde yer alan Elif Koca, 2022 yılı itibariyle Kurumsal İletişim Müdürlüğü görevine getirildi.