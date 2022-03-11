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Elif Koca, Securitas Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü Oldu
Güvenlikte bilgi lideri Securitas Türkiye’nin Kurumsal İletişim Müdürlüğü görevine Elif Koca getirildi. Koca, markanın tüm kurumsal iletişim çalışmalarından, iletişim stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanmasından sorumlu olacak. Pozisyona bağlı olan markaların ve ajans süreçlerinin yönetimini üstlenecek.
İş Dünyası 11.03.2022, 14:19
Başkent Üniversitesi, İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü mezunu olan Elif Koca, kariyerine Başkent Üniversitesi’nde başladı. İmaj ve iletişim danışmanlığı ve ajans başkanlığı poziyonlarında görev alan Koca, 2010 yılında Securitas Türkiye geçerek Kurumsal İletişim Uzmanı olarak çalışmaya başladı. Şirket bünyesinde çeşitli kademelerde yer alan Elif Koca, 2022 yılı itibariyle Kurumsal İletişim Müdürlüğü görevine getirildi.