Elif İnci Aras, Aras Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Oldu

Aras Holding, yaptığı açıklama ile Elif İnci Aras'ın Aras Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıolduğunu duyurdu.

Açıklamaya göre Elif İnci Aras, şirketin sosyal sorumluluk ve iletişim faaliyetlerini yürütecek.

Açıklamada, "Aras Holding kurucusu Celal Aras anısına, 2009 yılında kurulan vakfın çatısı altında Türkiye’nin her bölgesinde sosyal sorumluluk bilincini aşılayıp, sorunlara çözüm getirmeye çalışan, öğrencilere destek sağlamak amacıyla çeşitli yatırımlarda bulunan ünlü iş kadını, Aras Holding bünyesinde yürüteceği çeşitli sosyal sorumluluk projeleriyle de eşinin en büyük destekçisi olacak." ifadeleri kullanıldı.

Gazetecilerle gerçekleştirilen sohbet sonrasında Aras Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Elif İnci Aras merak edilen sorulara yanıt verdi.

Elif Hanım, sizi gerek cemiyet hayatından gerekse gerçekleştirdiğiniz sosyal yardım çalışmalarından tanıyoruz. Bize kendinizden kısaca bahseder misiniz?

İzmir’de doğdum. Özel Ege Lisesinde Almanca, İngilizce ve biraz İtalyanca öğrendim. Üniversite’de Almanca öğretmenliği bölümünden mezun oldum. Romanya’da mikro ekonomi eğitimimi tamamladıktan sonra Belçika’da Avrupa birliğinin, Avrupa birliği proje hazırlama geliştirme eğitimi tarafında yer aldım. Eğitimlerimi tamamladıktan sonra İzmir’de bir mobilya mağazasına ortak oldum. Baran Bey' le evlendiğim yıl ALES ‘e girip sonrasında Bilgi Üniversitesi Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisansına başladım. Atlas’a hamile kaldıktan sonra oğluma kendim bakmak istediğim için iş hayatına ara verdim.

Aras Holding Türkiye’nin önemli kurumlarından birisi. Bir süre önce Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevinize başladınız. Eşiniz ile birlikte çalışmak nasıl bir duygu?

Sivil toplum kuruluşları aracılığı ile çok sayıda sosyal sorumluluk projesinde yer alıyor ve özelikle eğitim konusunda çalışmalar yapıyordum. Artık kurumsal bir çatı altında çalışmalarıma devam etme kararı alarak bu göreve atandım. Eşim Baran Aras iş hayatında başarılı olduğu kadar iyi bir eş ve iyi bir baba. Her çalışmamda gösterdiği sonsuz destek sayesinde birlikte çalışmanın da kolay ve çok verimli olacağına inanıyorum. Bu ismi taşıyor olmak ve binlerce çalışanla birlikte bu ailenin içinde olmak benim için gurur verici.

Sosyal yardım derneklerinde aktif olarak görev yaptığınızı biliyoruz. Aras Holding bünyesinde de çeşitli sosyal sorumluluk çalışmalarını yürütmek istediğinizden bahsetmiştiniz. Planlarınız arasında yer alan bu çalışmalarla ilgili kısa bir bilgi alabilir miyiz?

Dernekte görev yapmamla birlikte bana ulaşan çeşitli yardım taleplerine yetişmeye çalışıyor ve imkanlar dahilinde elimden geleni yapmaya gayret ediyorum. Celal Aras Vakfı çatısı altında projelerimize yıllardır devam etmekteyiz. Her geçen dönemde de vakfın faaliyetlerini arttırmaya özen gösteriyoruz. Yıllardır çok sayıda burs verdiğimiz ve mezun ettiğimiz öğrenciler oldu. Ve tabi kadınların iş hayatına katkı sağlayabilmesi adına da çalışmalarım olacak.

Başarılı bir anne ve başarılı bir iş kadınısınız. İş hayatında yoğun olarak çalışmak, çocuğunuz ile ilişkilerinizde ne tür etkiler yaratıyor?

Oğlum Atlas ile aramızda çok güzel ve güvenli bir bağ var. Onunla birlikte geçirdiğimiz vakitlerde sadece onun annesi olarak varım. Olabildiğince kaliteli vakit geçiriyor ve birlikte çok eğleniyoruz. Ve biliyor ki ne kadar yoğun olursam olayım her zaman ona ayıracak vaktim var. Birlikte onun gelişimini destekleyecek resim kurslarına gidiyoruz, müziğe ilgisi var enstrüman denemelerine başladık. Evde olduğumuz zamanlar çok verimli zaman geçiriyoruz. Birlikte ödevlerini bitiriyoruz, yemek yapıp, kitap okuyup, oyun oynuyoruz.

Yoğun temponuz içinde ailenize yeterince vakit ayırabiliyor musunuz? Birlikte yapmaktan en çok zevk aldığınız şeyler nelerdir?

Ailem her zaman önceliğim oldu. Genelde birlikte vakit geçirmeye çalışıyoruz. Eşimin çok daha yoğun bir temposu var. Akşam yemeklerini birlikte yemeye özen gösteriyoruz. Hafta sonunu hep birlikte geçiriyoruz, uzun kahvaltılar yine evimizin en keyifli anlarından.

Son derece bakımlı ve güzel bir kadınsınız. Güzelliğinizi ve formunuzu nasıl koruyorsunuz?

Çok teşekkür ederim. Özel bir formülüm yok. Spor yapıyor, sağlıklı besleniyor ve düzenli bir hayat yaşıyorum.