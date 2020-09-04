Elektra Elektronik 40. Yılında Ar-Ge Merkezi Olma Yolunda İlerliyor

Transformatör (trafo) üretimi ve enerji kalitesi alanında 40 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Elektra Elektronik, kapasite yenilenmesi sonucu iki katına çıkan fabrikası ile Ar-Ge merkezi olma hedefi doğrultusunda hızla yol alıyor. Yenilenen fabrikasında 10 bin metrekarelik alanda üretim yapan Elektra Elektronik, Türkiye’de ve dünya genelinde inşaat, raylı sistemler, elektrik, elektronik, otomasyon, robotik, demir çelik, makine, vinç sanayi, asansör, aydınlatma, sağlık, savunma sanayii ve denizcilik başta olmak üzere pek çok farklı sektörün önde gelen projelerinde enerji kalitesi için hizmet sunuyor.

“Elektronik sanayisinde Ar-Ge çalışmalarına önem veren sayılı firmalar arasındayız”

2019 yılını “Atılım Yılı” ilan ettiklerini ve fabrikalarındaki üretim hattını büyüttüklerini belirten Elektra Elektronik Genel Müdürü Emin Armağan Şakar, “Bu hamle ile fabrikamızın kapasitesini iki katına çıkararak 10 bin metrekareye ulaştıran bir yatırım gerçekleştirmiş olduk. Türk elektronik sanayisinde gerçek anlamda Ar-Ge çalışmaları gerçekleştiren sayılı firmalar arasında yer alıyoruz. Atılım yılımız olan 2019’da TÜBİTAK ortaklı projelere yoğunlaştık. ODTÜ ve YTÜ iş birliğiyle gerçekleştirdiğimiz projelerden biri onaylandı, diğeri ise yazım sürecinde. Bu iki TÜBİTAK TEYDEB (Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı) projesi ile sanayi-üniversite iş birliği projelerini destekliyoruz. Bu çalışmalar neticesinde içinde bulunduğumuz 2020 yılında “Elektra Elektronik Ar-Ge Merkezi” kurulum sürecini başlatmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

“Yeni yatırımlarımız ile ihracat hacmimiz büyüyor”

6 farklı kıtada 60’a yakın ülkeye yerli ve milli trafo ve elektronik ürün ihracatı gerçekleştirdiklerini belirten Şakar, Elektra Elektronik’in yeni yatırımıyla birlikte ihracat pazarlarına Amerika’yı da eklediklerini belirterek şu açıklamalarda bulundu: “Türkiye’nin yanı sıra Almanya’da Elektra GmBH şirketimiz, Çin ve Amerika’da ise satış ofislerimiz bulunuyor. Türkiye’de alçak gerilim trafo ve reaktör sektöründe Amerika’ya ihracatı mümkün kılan UL Belgesi’ne sahip tek firmayız. Bu yıl Güney Amerika, Asya Pasifik ve Kuzey Afrika ülkelerini yakın markajımıza almış durumdayız. Hedefimiz ihracat yaptığımız ülke sayısını artırarak ihracat hacmimizi yüzde 10 oranında büyütmek. Bu doğrultuda potansiyeline inandığımız ülkelerle ilgili yatırım ve pazarlama araştırmalarımız devam ediyor. 40. yılımızı kutladığımız 2020’de üretim hacmimizi artırmayı, hızlı ve esnek üretimle ürün teslim sürelerini kısaltmayı ve pazardaki lider konumumuzu sürdürmeyi hedefliyoruz. Büyümenin etkisiyle üretim, satış ve Ar-Ge departmanlarımızda istihdamı artırmayı planlıyoruz.”

“Türkiye’nin ilk ve tek yerli aktif harmonik filtresini ürettik”

Üretim kapasitesi, çalışan sayısı ve ihracat oranı açısından Türkiye’de alçak ve orta gerilim trafo ile reaktör sektörünün lider firması konumunda olduklarını açıklayan Emin Armağan Şakar, “Ürünlerimiz transformatörler, reaktörler ve elektronik ürünler olmak üzere üç ana kategoriden oluşuyor. Transformatör ürün grubumuz içinde kontrol transformatörleri, izolasyon transformatörleri, oto transformatörleri ve medikal transformatörler yer alıyor. Reaktör ürün gamımız da oldukça zengin. Bu ürünlerimiz yurtiçi ve yurtdışında çok önemli projelerde kullanılıyor. Devlet destekli Ar-Ge projeleri ve öz kaynaklarımızla yürüttüğümüz çalışmalarımız sayesinde üretimini gerçekleştirdiğimiz orta ve yüksek gerilim filtreli kompanzasyon ürünleri, harmonik filtreleme çözümleri ve statik kontaktörlü hızlı kompanzasyon çözümlerimizle de öne çıkıyoruz. Yoğun Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda ürettiğimiz Türkiye’nin ilk ve tek yerli üretim aktif harmonik filtresi de fark yaratan ürünlerimizin başında geliyor. Tüm bu çalışmalarımız neticesinde Türk markalı elektronik ürünlerin dünya pazarlarındaki hakimiyetini daha da artırmayı amaçlıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.