banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
5 kuruşsuz 4 ülke 95 şehir gezdi
5 kuruşsuz 4 ülke 95 şehir gezdi
Yağışlar geliyor sıcaklık düşüyor!
Yağışlar geliyor sıcaklık düşüyor!
Özel ders talepleri %27 arttı
Özel ders talepleri %27 arttı
Anne kokusu bebeklerin korkmasını engelliyor
Anne kokusu bebeklerin korkmasını engelliyor

Elektra Elektronik 40. Yılında Ar-Ge Merkezi Olma Yolunda İlerliyor

Üretim kapasitesi, çalışan sayısı ve ihracat oranı açısından Türkiye’de alçak ve orta gerilim trafo ile reaktör sektörünün lider firması konumunda olan Elektra Elektronik, kapasitesi yenilenerek iki katına çıkan ve 10 bin metrekareye ulaşan fabrikasıyla Ar-Ge merkezi olma yolcuğuna devam ediyor. 2020 yılında yeni yatırım ve ihracat planları doğrultusunda büyüme ivmesini artırmaya odaklandıklarını belirten Elektra Elektronik Genel Müdürü Emin Armağan Şakar, 40. yıla adım attıkları bu dönemde daha güçlü Ar-Ge çalışmaları ile yeni nesil elektronik ürünler üretmeyi ve üretimden depo takibine kadar tüm iş süreçlerini buluttan takip etmeyi planladıklarını açıkladı.

İş Dünyası 04.09.2020, 13:11
3
Elektra Elektronik 40. Yılında Ar-Ge Merkezi Olma Yolunda İlerliyor

Transformatör (trafo) üretimi ve enerji kalitesi alanında 40 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Elektra Elektronik, kapasite yenilenmesi sonucu iki katına çıkan fabrikası ile Ar-Ge merkezi olma hedefi doğrultusunda hızla yol alıyor. Yenilenen fabrikasında 10 bin metrekarelik alanda üretim yapan Elektra Elektronik, Türkiye’de ve dünya genelinde inşaat, raylı sistemler, elektrik, elektronik, otomasyon, robotik, demir çelik, makine, vinç sanayi, asansör, aydınlatma, sağlık, savunma sanayii ve denizcilik başta olmak üzere pek çok farklı sektörün önde gelen projelerinde enerji kalitesi için hizmet sunuyor.

“Elektronik sanayisinde Ar-Ge çalışmalarına önem veren sayılı firmalar arasındayız”

2019 yılını “Atılım Yılı” ilan ettiklerini ve fabrikalarındaki üretim hattını büyüttüklerini belirten Elektra Elektronik Genel Müdürü Emin Armağan Şakar, “Bu hamle ile fabrikamızın kapasitesini iki katına çıkararak 10 bin metrekareye ulaştıran bir yatırım gerçekleştirmiş olduk.  Türk elektronik sanayisinde gerçek anlamda Ar-Ge çalışmaları gerçekleştiren sayılı firmalar arasında yer alıyoruz. Atılım yılımız olan 2019’da TÜBİTAK ortaklı projelere yoğunlaştık. ODTÜ ve YTÜ iş birliğiyle gerçekleştirdiğimiz projelerden biri onaylandı, diğeri ise yazım sürecinde. Bu iki TÜBİTAK TEYDEB (Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı) projesi ile sanayi-üniversite iş birliği projelerini destekliyoruz. Bu çalışmalar neticesinde içinde bulunduğumuz 2020 yılında “Elektra Elektronik Ar-Ge Merkezi” kurulum sürecini başlatmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

“Yeni yatırımlarımız ile ihracat hacmimiz büyüyor”

6 farklı kıtada 60’a yakın ülkeye yerli ve milli trafo ve elektronik ürün ihracatı gerçekleştirdiklerini belirten Şakar, Elektra Elektronik’in yeni yatırımıyla birlikte ihracat pazarlarına Amerika’yı da eklediklerini belirterek şu açıklamalarda bulundu: “Türkiye’nin yanı sıra Almanya’da Elektra GmBH şirketimiz, Çin ve Amerika’da ise satış ofislerimiz bulunuyor. Türkiye’de alçak gerilim trafo ve reaktör sektöründe Amerika’ya ihracatı mümkün kılan UL Belgesi’ne sahip tek firmayız. Bu yıl Güney Amerika, Asya Pasifik ve Kuzey Afrika ülkelerini yakın markajımıza almış durumdayız. Hedefimiz ihracat yaptığımız ülke sayısını artırarak ihracat hacmimizi yüzde 10 oranında büyütmek. Bu doğrultuda potansiyeline inandığımız ülkelerle ilgili yatırım ve pazarlama araştırmalarımız devam ediyor. 40. yılımızı kutladığımız 2020’de üretim hacmimizi artırmayı, hızlı ve esnek üretimle ürün teslim sürelerini kısaltmayı ve pazardaki lider konumumuzu sürdürmeyi hedefliyoruz. Büyümenin etkisiyle üretim, satış ve Ar-Ge departmanlarımızda istihdamı artırmayı planlıyoruz.”

“Türkiye’nin ilk ve tek yerli aktif harmonik filtresini ürettik”

Üretim kapasitesi, çalışan sayısı ve ihracat oranı açısından Türkiye’de alçak ve orta gerilim trafo ile reaktör sektörünün lider firması konumunda olduklarını açıklayan Emin Armağan Şakar, “Ürünlerimiz transformatörler, reaktörler ve elektronik ürünler olmak üzere üç ana kategoriden oluşuyor. Transformatör ürün grubumuz içinde kontrol transformatörleri, izolasyon transformatörleri, oto transformatörleri ve medikal transformatörler yer alıyor. Reaktör ürün gamımız da oldukça zengin. Bu ürünlerimiz yurtiçi ve yurtdışında çok önemli projelerde kullanılıyor. Devlet destekli Ar-Ge projeleri ve öz kaynaklarımızla yürüttüğümüz çalışmalarımız sayesinde üretimini gerçekleştirdiğimiz orta ve yüksek gerilim filtreli kompanzasyon ürünleri, harmonik filtreleme çözümleri ve statik kontaktörlü hızlı kompanzasyon çözümlerimizle de öne çıkıyoruz. Yoğun Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda ürettiğimiz Türkiye’nin ilk ve tek yerli üretim aktif harmonik filtresi de fark yaratan ürünlerimizin başında geliyor. Tüm bu çalışmalarımız neticesinde Türk markalı elektronik ürünlerin dünya pazarlarındaki hakimiyetini daha da artırmayı amaçlıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

Yorumlar (0)
banner378
24°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 04 Eylül 2020
İmsak 04:58
Güneş 06:27
Öğle 13:08
İkindi 16:46
Akşam 19:39
Yatsı 21:03
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25