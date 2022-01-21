El Salvador, altyapı projelerinde Türk müteahhitler ile işbirliği arayışında

Toplantıyı iki ülke arasında inşaat sektörü alanında işbirliği kurmak için iyi bir başlangıç noktası olarak gördüklerini anlatan TMB Başkanı M. Erdal Eren ise, “El Salvador'un kalkınma projelerinde aktif rol almaya hazırız” dedi.

Türkiye temaslarına devam eden El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele, ülkesinde gerçekleştirmeyi öngördükleri alt ve üstyapı projeleri için iş birliği fırsatlarını değerlendirmek için Türkiye Müteahhitler Birliği’ni (TMB) ziyaret etti. Ziyaret sırasında TMB üyelerinin de katılımıyla düzenlenen toplantıda Bukele’nin 2019 yılında iktidara geldiğinde ülkedeki refah düzeyini artırarak ülkenin gelişmesini hızlandıracak “Cuscatlan Planı” çerçevesinde hayata geçirilmesi öngörülen 262 projeden öne çıkanlar ile El Salvador’un iş ve yatırım ortamı hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda konuşan El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele, küçük bir ülke olmakla birlikte ekonomik refah düzeyinin artmakta olduğunu paylaştığı El Salvador’un havalimanından liman ve demiryollarına, metrodan konut ve idari yapılara kadar çok sayıda alt ve üst yapı yatırımına ihtiyaç duyduğunu belirtti. Bukele, bu kapsamda hayata geçirilecek olan projelerde ününü duymuş olduğu Türk müteahhitlerle çalışmak istediklerini ifade etti.

Kanal projesini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile paylaştı

Ülke ekonomisinin son dönemde dikkat çekici bir büyüme sergilediğini ve bu yıl da bu büyüme ivmesinin sürmesini beklediklerini aktaran Cumhurbaşkanı Bukele, öne çıkan güvenlik sorunun da ortadan kalktığını ve iş ile yatırım ortamında ilerlemeler kaydettiklerini belirtti. Gündemlerindeki alt ve üst yapı projeleri hakkında TMB üyeleri ile detaylı bilgiler paylaşan El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele, bunlar arasında öne çıkan ve Atlantik okyanusunda inşa edilerek Panama Kanalı’na alternatif olacak kanal projesine işaret ederek, bu büyük projenin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmelerinde de gündeme geldiğini kaydetti. Bukele, bu çerçevede demiryolu yatırımlarının da planlandığını, ayrıca Başkent San Salvador’u demiryolu hattı ile diğer şehirlere ve komşu ülkelere de bağlamak, şehre uzun yıllardır yapılamayan metro projesini kazandırmak ve ülkenin doğusuna yeni bir havalimanı yapmak istediklerini belirtti. Havalimanı yatırımına proje aşamasından itibaren Türk müteahhitlerin dahil olabileceğine işaret eden Cumhurbaşkanı Bukele ayrıca, konut ihtiyacının da bulunduğu ülkenin coğrafi yapısından kaynaklı olarak yenilenebilir enerji ve tarım konusunda avantajlar taşıdığını, bu çerçevede çeşitli su projelerinin yanında jeotermal, rüzgar ve güneş enerjisi projeler hayata geçirmek için imkanların da bulunduğunu aktardı.

TMB: ‘Aktif rol almaya hazırız’

Toplantıyı iki ülke arasında sektörel işbirliği kurmak için iyi bir başlangıç noktası olarak kabul ettiklerini aktaran TMB Başkanı M. Erdal Eren ise, “El Salvador'un kalkınma projelerinde aktif rol almaya hazırız. Türk yurtdışı müteahhitlik hizmetleri, ülkemizin son 50 yıldır rekabet gücü yüksek ve dünya çapında üne sahip olduğu başlıca faaliyet alanlarından biridir. Türk müteahhitler aynı zamanda enerji, turizm, sağlık ve ulaşım gibi farklı alanlarda yatırımcı olarak da faaliyet göstermektedir. Son yıllarda Kamu-Özel Ortaklığı ve Yap-İşlet-Devret projeleri gibi çeşitli finansman projelerinde önemli deneyimler kazandılar. Türk müteahhitlerce şu ana kadar El Salvador'da proje üstlenilmemiş olması El Salvador'un imar planları ve projeleri ile firmalarımızın yetenekleri hakkında bilgi alışverişinde bulunularak farkındalığın geliştirilmesi ihtiyacını göstermektedir. Türk inşaat firmalarımız El Salvador'un kalkınma projelerine katkıda bulunacak çok büyük deneyime sahipti. Sizin rehberliğinizde, ilgili kurum ve şirketlerimizi birlikte çalışmaya odaklanmaları için yönlendirmeli ve teşvik etmeliyiz. Bu bağlamda, zamanlı ziyaretiniz ikili işbirliğinin çerçevesini çizmemiz için bize fırsat sunmaktadır” diye konuştu.