Eksim Holding, Aslı Börek'i satın aldı

Enerji, gıda ve gayrimenkul alanlarında faaliyet gösteren Eksim Holding’in gıda alanındaki amiral gemisi Eksun Gıda, Türkiye’nin önde gelen pastane zincirlerinden Aslı Börek’in hisselerinin tamamını satın aldı.

Eksun Gıda Grubu Başkanı Ahmet Demir, Aslı Börek’in İstanbul’da bulunan 15 bin metrekarelik kapalı modern üretim tesisi, 300’den fazla çalışanı, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, İzmit, Mersin ve Bolu başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında 70’ten fazla mağazasıyla Eksun Gıda’nın markaları arasına katıldığı belirtti.

Ahmet Demir, Aslı Börek’in Eksun Gıda’nın kurumsal yönetim anlayışı ve vizyonuyla Avrupa ülkeleri başta olmak üzere, Çin, Amerika ve Arap yarımadasına geleneksel Türk lezzetlerini ihraç etmeye devam edeceğini belirtti.

“Ciromuzu 1.5 milyar liraya çıkaracağız”

Tam buğday unundan uzmanlık unlarına, endüstriyel çeşitlerden perakendeye 150’yi bulan geniş ürün yelpazesine sahip olduklarını söyleyen Demir sözlerini şöyle sürdürdü: "Tüm hanelere giren Sinangil markasından sonra, yıllardır severek ürünlerini tükettiğimiz Aslı Börek zincirini de Eksun Gıda bünyesine kattık. Eksun Gıda olarak, yenilikçi hamlelerimize devam edeceğiz ve yakalayacağımız sinerji ile 2020 yılında gerçekleştirdiğimiz 1.1 milyar TL ciromuzu 2021 yılında 1.5 milyar TL’ye yükselteceğiz.”

Eksun Gıda Türkiye’nin ilk paketli un markası Sinangil ile mutfaklarda yer alırken, Eksun ve Altınapa markaları ile endüstriyel un sektöründe Türkiye’nin önde gelen üreticileri arasında bulunuyor.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) verilerine göre, Türkiye’nin gıda sektöründe ilk 500 firması arasında bulunan Eksun Gıda, 1997 yılından bu yana başta spesiyal su böreği olmak üzere farklı börek çeşitleri, unlu mamüller, sütlü ve şerbetli tatlılar, zeytinyağlı sarma, mantı ve pasta olmak üzere 100’e yakın ürünü 80’den fazla şubesinde tüketicilere sunan Aslı Börek’i satın alarak gıda perakendeciliğine adım atmış oldu.