Ekovitrin Medya Grubu CEO'su  Şeref ÖZATA Bir Grup Gazeteci Ve İş Adamıyla Birlikte Bükreş'te!

2007 yılında kurulan Yunus Emre Enstitüleri, kısa bir süre içinde 56 ülkede 63 Merkez açarak , dünya ülkeleriyle Türkiye arasında kültürel bağların kurulmasında köprü görevi kuruyor. Bükreş Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mustafa Yıldız, Romanya'da biri Bükreş diğeri Kostence'de olan iki Yunus Emre Enstitüsü'nün faaliyet gösterdiğini belirterek halen 1.100 Romen vatandaşının Türkçe öğrenmek için kurslara devam ettiğini söyledi. Bükreş Yunus Emre Enstitüsü'ne Romen İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Romen ordusundan da çok sayıda üst düzey katılımcının olduğunu belirten Mustafa Yıldız, '63 ülkede açılan Yunus Emre Enstitüleri'nin dünya genelinde online katılımcılar vasıtasıyla binlerce kişinin Türkçe öğrendiğini görmek, onlara dilimizi ,kültürümüzü öğretmek bizi mutlu ediyor' dedi.

Yunus Emre Enstitüsü ziyaretine Gazeteci Hasan Çölmekci, TV yorumcusu ve iş insanı Coşkun Karaca, akademisyen / yazar Sezer Altan, işadamı Ercan Çölmekçi birlikte katıldılar.

Sadece Romanya'da Romanya Ordusunda üst düzey 1000 Şubay'ın, Dışişleri Bakanliğı'nda çalışan 327 diplomat ile İçişleri Bakanlığı ve polis teşkilatı çalışanlarından da 437 kişinin Türkçeyi öğrenmek için Yunus Emre Enstitüsü'nün açtığı kurslara katıldığı belirtiliyor. Türk dizilerinin dünyanın birçok ülkesinde sevilerek izlendiği bilinen bir gerçek. Romen ev hanımları da Türk dizilerine oldukça meraklı ve bu dizileri de orjinal diliyle yani Türkçe olarak izlemek için Yunus Emre Enstitüsü'nün kurslarını tercih ediyor.

Yunus Emre Vakfı; Türkiye’yi, Türk dilini, tarihini, kültürünü ve sanatını tanıtmak; bununla ilgili bilgi ve belgeleri dünyanın istifadesine sunmak; Türk dili, kültürü ve sanatı alanlarında eğitim almak isteyenlere yurt dışında hizmet vermek; Türkiye’nin diğer ülkeler ile kültürel alışverişini arttırıp dostluğunu geliştirmek amacıyla 05.05.2007 tarihli ve 5653 sayılı kanunla kurulmuş bir kamu vakfı.

Yunus Emre Enstitüsü ise Vakfa bağlı bir kuruluş olarak bu Kanunun amaçlarını gerçekleştirmek üzere yurt dışında kurduğu merkezlerde yabancılara Türkçe öğretimi çalışmalarının yanı sıra ülkemizin tanıtımı amacıyla kültür ve sanat faaliyetleri yürütmekte, ayrıca bilimsel çalışmalara destek veriyor.

2009 yılında faaliyetlerine başlayan Yunus Emre Enstitüsünün yurt dışında 63'den fazla kültür merkezi bulunuyor. Kültür merkezlerimizde verilen Türkçe eğitiminin yanı sıra, farklı ülkelerdeki eğitim kurumlarıyla yapılan iş birlikleri ile Türkoloji bölümleri ve Türkçe öğretimi desteklenmektedir. Kültür merkezleri aracılığıyla kültür ve sanatımızı tanıtmak amacıyla birçok etkinlik düzenlenmekte, ulusal veya uluslararası etkinliklerde ülkemiz temsil ediliyor.