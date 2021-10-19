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Ekovitrin 19. Yılın Starları Ödülleri Sahiplerini Buluyor...

Ekovitrin Dergisi tarafından 2001 yılından bu yana düzenlenen ve geleneksel hale gelen ‘Yılın Starları Ödülleri’, bu yıl 19. kez sahiplerini bulacak. Ekonomi ve iş dünyasının Oscar’ı kabul edilen ‘Yılın Starları Ödülleri’, başarılı kişi, kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerine düzenlenen görkemli törenlerle veriliyor. Uluslararası ‘Yılın Starları Ödül Töreni’, Ekovitrin Dergisi tarafından 19 yıldır düzenleniyor. Geçtiğimiz yıl pandemi sebebiyle yapılamayan, ‘Yılın Starları Ödül Töreni’ne her yıl iş ve siyaset dünyasının önemli isimleri katılıyor.

İş Dünyası 19.10.2021, 16:07 19.10.2021, 16:27

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