"EGİAD Üzerine Düşeni Yapmaya Hazırdır"

EGİAD Başkanı Mustafa Aslan liderliğindeki EGİAD heyeti İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’i ziyaret ederek başarı dileklerinde bulundu. Ziyarete Aslan’ın yanısıra Başkan Vekili Alp Avni Yelkenbiçer, Yönetim Kurulu Üyeleri Serhat Büyükhelvacıgil, Fatih Mehmet Sancak, Cem Demirci ve Genel Sekreter Prof. Dr. Fatih Dalkılıç katıldı.

STK Bilinciyle Hareket Ediyor, İnsan Sağlığını Önemsiyoruz

Vali Köşger’e EGİAD dönem faaliyetlerini anlatan kısa bir bilgilendirme sunumu yapıldı. Faaliyetler hakkında heyete sorular yönelten Vali Köşger ayrıca EGİAD üyelerinin ticari faaliyetleri ve Pandemi sürecinde iş dünyasının yaptıkları hakkında da bilgi aldı. Başkan Mustafa Aslan STK sorumluluğu ile hareket ettiklerini belirterek, yazılı olarak yapılabilecek destekleri teklif olarak ileterek, “EGİAD olarak üzerimize düşen her konuda iş dünyasını temsil ederek İzmir halkının hizmetindeyiz. Türk şirketleri, STK’lar ve tüm paydaşlar olarak bu mücadelede yeterli desteği sağlamak en büyük gayretimizdir. Böyle bir durumla ilk kez karşı karşıyayız. Bireysel, ailevi ve iş sorumluluklarını yerine getiren herkesin şu aşamada, imkânı çerçevesinde, yakın çevresinden başlayarak sürece nasıl destek olacağına bakması, çalıştıkları kurumları da daha çok el uzatma anlamında zorlamaları gerekiyor. İlk aşamada iş dünyası, kendi faaliyetlerini yeni düzene göre organize etti. Ofis alanları temizlendi, hijyen şartlarına uygun hale getirildi, ofis çalışanları ağırlıklı olarak evlerine gönderildi, saha çalışanları asgariye indirildi, uzaktan çalışma şartları sağlandı. Bu gayretler de epeyce bir duyuruldu. Faaliyetlerimiz tüm hızıyla online olarak sürdürüldü. Bu süreçte yetkili merciler aracılığıyla çeşitli destekler gerçekleştirmeyi başardık. Bu noktada yöneticilik becerileri açısından bakıldığında sağduyu ve hızlı karar alabilme ön planda oldu. Kurumsal Sosyal Sorumluluk kavramının ötesinde önemli adımlar atılmasının bilinciyle, herkesin işini, operasyonunu salgınla mücadeleye hazır hale getirmesi gerektiğinin farkındayız. İnsan hayatının değeri bunu gerektirmekte” dedi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ise, ilin sosyo-ekonomik gelişimi ve sürdürülebilir kalkınmasının daha iyi noktalara taşınması için istişarelerde bulunmanın önemini vurgulayarak, aktarılan bilgileri dikkate dinledi. Vali Köşger, ilin önünü açacak, İzmir’i daha iyiye götürecek projelerin her daim arkasında olduğunu, desteğinin süreceğini de belirtti.