EGİAD İş Dünyası Atatürk ve Cumhuriyeti Konuştu

EGİAD Ege Genç İş İnsanları Derneği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97. yılı etkinlikleri kapsamında, konuşmacı konuk olarak tarihçi Prof. Dr. Ergün Aybars'ın katıldığı 'Atatürk ve Cumhuriyet' konulu bir söyleşi düzenledi. İstiklal Mahkemeleri kitabıyla 2015 yılı Yunus Nadi Sosyal Bilimler ve Araştırma ödülü alan, Ege Üniversitesi Atatürk İlkeleri Bölüm Başkanlığı, Tarih Bölümü Başkanlığı, Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı, Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürlüğü görevlerinde bulunmuş halen Türk Silahlı Kuvvetleri Atatürk Araştırma ve Eğitim Merkezi bilim kurulu üyesi olan Prof. Dr. Ergün Aybars, genç iş insanları ile bir araya geldi.

Daha Güçlü Demokrasi, Daha Sağlam Hukuk Devleti ve Daha Yüksek Kalkınma

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan yaptığı açılış konuşmasında, Çağdaş Cumhuriyetin kazanımlarının bilincinde olan genç iş insanları olarak her geçen gün daha güçlü bir sorumluluk hissettiklerini belirterek, “Cumhuriyet ile birlikte kazanılan değerler geleceğimizin, bağımsızlığımızın ve özgür düşüncenin temel taşlarıdır. Topluma çağdaş uygarlık hedefini gösteren ve bu hedefe yönelik bir devlet ve toplum yapısının temelini hazırlayan Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını Cumhuriyetimizin 97. yılında bir kez daha minnetle anıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bugüne dek hiç ayrılmadığı ve Mustafa Kemal Atatürk’ün koyduğu muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma ana hedefinin, ancak çağdaş uygarlık standartlarında bir devlet ve toplum yapısıyla hayata geçirilebileceği hiç unutulmamalıdır. Türkiye Cumhuriyeti kazanımlarını daha ileriye taşıyacak olan, daha güçlü demokrasi, daha sağlam bir hukuk devleti anlayışı ve daha yüksek bir kalkınma hızıdır. Bu çerçevede Cumhuriyetimizi ve demokrasimizi her geçen gün daha da güçlendirmek ve hukukun üstünlüğüne tavizsiz riayeti tesis etmek büyük önem taşımaktadır. Türkiye’yi çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkaracak reformları ivedilikle hayata geçirmek, ülkemizin refah düzeyini artırmanın yanı sıra siyasal ve toplumsal sorunları yapıcı diyalog ve toplumsal uzlaşma anlayışıyla çözmek ülke olarak yakın geleceğimizin en önemli konularındandır” dedi.

Eğitim sisteminin Cumhuriyet’in temel yapı taşlarından olduğunu da belirten Aslan, “Yeni nesillere nitelikli eğitim sunan, evrensel demokratik değerleri, yenilikçi, analitik ve eleştirel düşünebilme yetisini kazandıran bir eğitim sistemi, bu süreçte odaklanacağımız en önemli konulardan biri olmalıdır” diye konuştu.

EGİAD’ın Cumhuriyet değerlerine sıkı sıkıya bağlı olduğunu kaydeden EGİAD Başkanı Aslan, “Her zaman vurguladığımız gibi sivil toplum kuruluşları toplumsal gelişmenin, demokratikleşmenin ve ekonomik kalkınmanın önemli aktörlerinden biridir. Bunu yaparken gücünü üyelerinden ve onların entelektüel birikimlerinin oluşturduğu sinerjiden alır. EGİAD bu sinerjiyi 30 yıldır en güçlü şekilde yaşatan ve çevresine yayan bir sivil toplum kuruluşudur” dedi.

Atatürk’ten Öğrenecek Çok Şey Var

Konuşmacı Tarihçi ve Yazar Prof. Dr. Ergün Aybars ise, Atatürk'ün emperyalizme karşı en büyük mücadeleyi veren lider olduğunu söyledi. Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasındaki önemine değinen Prof. Dr. Aybars, "Mustafa Kemal, emperyalizme karşı bağımsızlık savaşı kazanan en büyük lider olarak anılıyor" dedi. Prof. Dr. Aybars sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Türk ulusunun kurtarıcısı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu evrensel boyutlarda büyük insan Atatürk’ün sayısız hizmetlerinden ve başarılarından yalnız birisi bile, ona tarihte çok şerefli bir yer sağlayabilirdi. Atatürk savaşlardaki başarılarıyla büyük bir asker büyük bir devlet kurucusu olduğu kadar; görüşlerindeki sağlamlık, doğruluk, gerçekçilik, uluslararası ilişkilerdeki güvenirliği, kararlılığı, barış ve insan severlik değerleri ile evrensel bir liderdir. O emperyalizmi yenerek milli tam bağımsız bir Türk devleti kuran, kurduğu bu devleti çağdaş uygarlık düzeyine çıkartmadaki savaşı başlatan ve başaran liderdir, yalnız Türk ulusunun değil bütün dünyanın Atatürk’ten öğreneceği çok şey vardır” dedi.

Prof. Dr. Ergün Aybars, Atatürk'ün dünya tarihini değiştiren bir lider olduğunun altını çizdiği konuşmasında, "1. Dünya Savaşı’nın birinci muharebesi 18 Mart Çanakkale savaşıdır. Çanakkale Savaşı'nın uzaması 1. Dünya Savaşı'nın da süresini uzatmıştır. Bu yüzden 1. Dünya Savaşı'ndan galipler de en az mağluplar kadar yaralı ayrıldı, böylelikle faşizm ve imparatorluklar tarihe gömüldü. Atatürk Kurtuluş Savaşı'ndaki ve devrimlerdeki başarısıyla emperyalizme karşı birçok ülkeye ve devrimciye ilham kaynağı olmuştur. Ayrıca büyük Ermenistan ve Yunanistan projeleri de Kurtuluş Savaşının kazanılmasıyla amacına ulaşamadı" dedi. Aybars sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Atatürk batı uygarlığını çok iyi anlamış bir liderdi. Ancak Türk devletini kurarak aydınlığa çıkılacağını anlamıştır. İdeal Türk devrimini kurmak için Fransız devriminin açtığı yoldan ancak o günün konjonktür ve koşullarını da dikkate alarak devrimi gerçekleştirmiştir.” Atatürk'ün devrimci bir ruhla Kurtuluş Savaşı’nı yönettiğini ve bunun için de istiklal Mahkemelerini kullandığını belirten Aybars, İstiklal Mahkemelerinde ‘şapka giymiyor diye asılanlar olduğu’ iddialarının kesinlikle asılsız olduğunu ifade ederek, “Yunan bayrağını yerden kaldırtan, savaş tablosunu duvarına asmayan, 'Yurtta barış dünyada barış' sözünü söyleyen Mustafa Kemal Atatürk'ün devrim konusunda asla ödün vermediğini ve eseri olan Türkiye Cumhuriyeti'ne en ufak bir saldırıda çok sert olabildiğini görüyoruz" diye konuştu. Atatürk'ün yüksek öngörülü bir lider olduğunu yaşanmış örneklerle açıklayan ünlü tarihçi, konuşmasının sonunda EGİAD üyelerinin de sorularını yanıtla