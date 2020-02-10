Egepen Deceuninck’ten Ankaralı bayilere montaj eğitimi

PVC profil sektörünün öncüsü Egepen Deceuninck, 2020’nin ilk montaj eğitimini 5 Şubat’ta Ankaralı bayileriyle gerçekleştirdi. Ankara Movenpick Otel’de 140 kişinin katılımıyla düzenlenen eğitimde bayilere, doğru montajın incelikleri anlatılarak karşılaşılabilecek sorunlar ve çözüm yolları hakkında bilgi sunuldu. Teknik Destek Müdürü Suat Yılmaz da ne kadar kaliteli olursa olsun profillerin doğru işçilik ve montaj ile birleşmeden yüksek performans göstermeyeceğini vurguladı. Montaj eğitiminin ardından bayiler, akşam yemeğinde birbirlerini daha iyi tanıma fırsatı da buldu.

Ankara’da düzenlenen toplantı hakkında konuşan Egepen Deceuninck Pazarlama ve Satış Grup Müdürü Tamer Özen, “Yeni bir yıl bizim için yeni hedefler demek. Bizi bu hedeflere ulaştıracak bayilerimizle düzenlediğimiz montaj eğitimlerinin ilkini Ankara’da yapmaktan da mutluyuz. Bayilerimizin varlığı ve desteğiyle verdiği güç sayesinde ilklerin öncüsü olmayı sürdüreceğiz. Egepen Deceuninck, bu eğitimlerin yanı sıra teknolojik yatırımları, AR-GE çalışmaları, kalite anlayışı ve sürdürülebilirlik politikaları ile ülkemizin PVC sektörünün nabzını tutmaya devam edecek” dedi.