Egepen Deceuninck Yeni Ürünlerini Ankara’da Alt Bayileri ile Buluşturdu.

en büyük PVC üreticilerinden biri olan Egepen Deceuninck, yoğun AR-GE çalışmaları sonucunda üretip, ‘efsane sanat’ olarak zarif tasarım ve üstün performansı ile öne çıkan Legend Art’ı ve eşiksiz sürme sistemi olan Slimslide Sürme Sistemi’ni Ankara’da alt bayilerine tanıttı. 27 - 28 Temmuz tarihlerinde gerçekleşen toplantıda, özel olarak tasarlanan stantta bayilerimiz, yeni serileri deneyimlediler. Yaklaşık 160 kişinin katıldığı toplantı, düzenlenen akşam yemeği ile son buldu.

Toplantıya ilişkin konuşan Genel Müdür Yardımcısı Tamer Özen “Ankara ve çevresinde bulunan alt bayilerimiz ve diğer iş ortaklarımız ile gerçekleştirdiğimiz bu toplantıdan oldukça memnunuz. Ses ve ısı yalıtımı konusunda rakipsiz olan Legend Art ve Slimslide Sürme Sistemimizi, sizlerle paylaşmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. İlklerin öncüsü olarak, bayilerimizin varlığı ve desteğiyle, bizlere verdiği güce teşekkür ediyorum. Egepen Deceuninck; teknolojiye yaptığı yatırımlar, AR-GE çalışmaları, kalite anlayışı ve sürdürülebilirlik politikaları ile daima eşsiz ürünler çıkartarak, Türkiye’de PVC sektörünün nabzını tutmaya devam edecektir.” dedi.