Egepen Deceuninck Yeni Serisi LegendArt’ı Satışa Sundu…

LegendArt Pencere ve Kapı Sistemleri, en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş keskin ve mükemmel tasarımıyla mekanlarınızın tarzına uyum sağlayarak şıklığı ön plana çıkartıyor. Keskin ve zarif çizgileri ile mekanların mimarisiyle ve dekorasyonuyla uyum içinde olan, akustik yalıtımı ve statik güç özelliği ile yalıtım konusunda bütçenize büyük bir fayda sağlayan LegenArt, sınırsız renk seçeneği de sunuyor.

70 mm genişliği, 5 odacıklı yapısı ile mükemmel bir ısı yalıtımına sahip olan LegendArt Sistem, ısı yalıtımında 0,9 W / m2 K'nin altında performans sunmaktadır. Rüzgârın fazla olduğu bölgelerde bile, statik orta kayıt ve cephe profilleri ile en uygun çözüm olmaktadır.

LegendArt ile zarif tasarım mükemmel performans ile buluşuyor…