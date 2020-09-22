Egepen Deceuninck sürme sistemleri ile her mevsim ayrı güzel

Sunduğu yenilikçi ürünlerle dikkat çeken Türkiye’nin öncü PVC kapı ve pencere sistemleri üreticisi Egepen Deceuninck, sürme sistemleri ile mekanlar her mevsim ayrı güzel... Mükemmel ısı ve ses yalıtımının geniş renk ve ürün yelpazesi ile birleştiği Egepen Deceuninck sürme sistemleri, üstün performansını eşsiz tasarımla pekiştiriyor. Estetik ve ferah mekanlar sunan bu ürünler, yüzde 100 geri dönüştürülebilir özellikleriyle çevre dostu unvanını sonuna kadar hak ediyor.

Her ihtiyaca uygun ürün var

Egepen Deceuninck tarafından geliştirilen ve IFT Rosenheim Laboratuvarı tarafından Türkiye’nin ısı ve ses yalıtımında en iyi ürünü seçilen Legend Sürme Sistemi, kusursuz ses ve ısı yalıtımının yanı sıra, mekanlara yer kazandırıyor, kullanım kolaylığı sunuyor ve geniş açıklıklarda da uygulanabiliyor. Sisteme özel contaların kullanıldığı HS 76 PVC Sürme Sistemi’nde de tüm detaylarda izolasyona verilen önem ortaya çıkıyor. Egepen Deceuninck PVC Sürme Sistemi de sürme kasa, sürme pervaz kasa, sineklikli sürme kasa, üç ray kasa, sabit sürme kasa ve sabit sürme pervaz kasa kullanımı ile her ihtiyaca uygun çözüm önerileri sunuyor.