Egepen Deceuninck SLIMSLIDE Sürme ile sıfır eşik, sıfır engel…

Eşiksiz sürme uygulamaları, mekan içine kazandırdığı avantajlar nedeni ile son tüketici tarafından oldukça talep gören sistemlerdir. Her zaman müşteri memnuniyetini göz önünde bulundurarak çözüm odaklı ürünler sunan Egepen Deceuninck, piyasaya sürdüğü Slimslide Sürme Sistemi’nde sıfır eşik, sıfır engel parolası ile tasarımsal farklılılar da yaratmaktadır.

Yenilikçi Slimslide Sürme Sistemi ile, mimari açıdan gelişen trendler göz önüne alınarak sürme pencere ve kapılarda mekan içine ışık girişinin arttırılması için orta kısımda yer alan PVC kesiti inceltilmiştir. Mevcut sürme doğramalarda yer alan pencere orta kesiti, bu sürme ile neredeyse yarı yarıya düşürülmüştür. Böylece, manzaralar çok daha güzel ve geniş görünebilmektedir.

Slimslide Sürme Sistemi, kendine özgü tasarımı ve yapısıyla, farklı renk alternatifleri ile mekanlara zenginlik katmaktadır. Ayrıca sistemin oldukça fonksiyonel ve kullanışlı olması, günlük yaşamda da büyük avantaj sağlamaktadır.