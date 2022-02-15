Egepen Deceuninck Legend Serisi, Passive House Sertifikası aldı

Pasif Evler (Passive House), sürdürebilirlik ilkesi ile dünyamızın azalan enerji kaynaklarını korumak amacıyla, bu kaynakların son derece verimli ve etkin kullanılmasını sağlayan yapılardır. Özellikle son 20 yıldır dünyada ve de ülkemizde hızla önem kazanan bu yapı tiplerinde temel amaç, ısıtma ve soğutma için çok az enerji kullanırken yüksek düzeyde yaşam konforu sağlayarak ekonomik bir bina için gerçekçi ve uygun maliyetli çözümler sunmaktır. Pasif Ev Standardı, tüm dünyada uygulanabilir ve genel yaklaşımı her zaman aynıdır. Ancak yerel iklime bağlı olarak, her bir bileşenin özellikleri farklılık gösterebilmektedir.

Bu yapılarda kullanılan pencereler; yüksek seviyede yalıtım ve ısı geri kazanımlı havalandırma ile birleştirilmiş kaliteli tasarım ve işçilik, Pasif Ev inşaatını diğerlerinden ayıran en temel unsurlardandır. Sektöre yön veren ve ilklerin öncüsü olan Egepen Deceuninck’in efsane serisi Legend, Passive House Enstitü (PHI) tarafından, “Pasif Ev Komponent” sertifikasını almaya hak kazandı. Legend Serisi, en iyi ısı ve ses yalıtımı sağlamak için, birçok önemli yapı taşını bir araya getirecek şekilde tasarlanmıştır. Sistemin, 80 mm platformunda olması, 6 odacıklı, 3 conta (orta conta) konseptleri bir araya getirilmesi ile daha düşük ısı ve iletkenlik katsayısı (Uf) hedeflenmiştir. Legend Sistemi'ne ait Uf değeri; 0.92 W/m²K'dir. Özellikle sistemin 80 mm genişlik üzerinde yapılandırılması, 52 mm cam kalınlığına sahip düşük Ug değerindeki üçlü cam uygulamalarına olanak sağlamaktadır. Böylelikle pencerenize ait ısı iletkenlik değeri, profil kesiti ve cama ait ısıl değerlerin bir araya gelmesi ile üstün U pencere değerini oluşturmaktadır. (*Uw: 0.78 W/m²K)