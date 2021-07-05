Ege’nin güneşini enerjiye çeviriyor

İstanbul Tuzla’daki fabrikasında yıllık 1200 MW güneş paneli üretim kapasitesine sahip HT Solar, Türkiye’nin dört bir yanındaki güneş enerjisi projelerinin çözüm ortağı olmaya devam ediyor. Güçlü finansal yapısı, kaliteli üretimi ve yüksek kapasitesi ile HT Solar, Ege Bölgesi’nin lisanslı ve lisanssız birçok projesinde güneş panelleri ile yer aldı. Kurulduğu günden bu yana, Türkiye’deki referans projeleri 750 MWp'yi aşan HT Solar, Ege Bölgesi’ne 100 MWp'ten fazla panel sevkiyatı gerçekleştirerek Ege’nin enerjisine enerji katmaya devam ediyor.

HT Solar’dan Ege’ye 100 MWp'ten fazla panel sevkiyatı

HT Solar’ın yıllık 1200 MW güneş paneli üretim kapasitesine sahip olduğuna işaret eden HT Solar Satış ve Pazarlama Müdürü Emre Kulaç, “HT Solar olarak, Ege Bölgesi’nin tamamında panel sevkiyatı yaptığımız projelerimiz mevcut. Kurulduğumuz günden bugüne Ege Bölgesi’ndeki birçok projeye, 100 MWp'ten fazla panel sevkiyatı yaptık. Toplamda Afyon’da 12,7 MWp, Aydın’da 13,4 MWp’lik kapasiteli projelere panel tedariği sağlayarak bölgedeki birçok projenin enerji ihtiyacını karşıladık. Bölgedeki en yüksek kapasiteli projelerimizin gerçekleştiği ilimiz ise toplam 24,67 MWp ile Muğla oldu. Ege’nin incisi İzmir’de ise toplamda 8 MWp kapasiteli projelere panel tedarik ettik. İzmir’de gerçekleşmesine katkıda bulunduğumuz son proje ise; 2020 Aralık’ta devreye alınan 3,5 MWp kapasiteli Dereköy Güneş Enerji Santrali oldu. Dereköy GES projesinde, HT markalı 400W Bifacial güneş panelleri kullanıldı. Çift taraflı üretim yapabilen bifacial güneş panellerimiz sayesinde, zeminden yansıyan ışınımla ek üretim sağlanacak’’ dedi.

Muğla’da 20,17 MWp’lik lisanslı güneş enerji santralinin güneş panellerini üretti

Kinesis Enerji iş birliği ile Muğla’nın Milas ilçesinde yer alan Özmen-1 lisanslı güneş enerji santralinin çözüm ortağı olduklarını ifade eden Emre Kulaç, sözlerini şöyle tamamladı; proje hakkında şu bilgileri verdi: “23 Ekim 2020 tarihinde kabulü yapılarak devreye alınan 20,17 MWp kurulu güçte lisanslı Özmen-1 GES projesinde, HT markalı 385W ve 400W monokristal güneş panelleri kullanıldı. Gerçekleştirdiğimiz iş birlikleri ile güneş enerjisinden ülke genelinde daha fazla yararlanılmasını sağlayacak projelere katkı sağlamayı amaçlıyoruz.”