Egeli meyve sebze mamul sektörü alt komitelerle ihracatını 1,5 milyar dolara çıkaracak

Tanışma toplantısı niteliğindeki ilk toplantı, mamul komitesi ile Türkiye Meyve Sebze Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Türkmen Türkmenoğlu’nun katılımıyla Ege İhracatçı Birlikleri’nde gerçekleştirildi.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Mamul Komite Başkanı Akcelep Gıda’dan Deniz Celep, Komite temsilcileri ise Cenkçi Turşuculuk’tan Jülide Çelikcenkci, İnsus Gıda’dan İbrahim Acar, Lidya Konservecilik’ten Tolga Selim Kağan, A.V.O.D. Gıda’dan Burak Kızak oldu.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, “Türkiye geneli meyve sebze mamul ihracatı 2020 yılında 1,6 milyar dolarken 2021 yılında yüzde 37 artışla 2,2 milyar dolara yükseldi. Birliğimizden ise 2020 yılında 693 milyon dolarlık mamul ihracatı yapılırken 2021’de yüzde 17 ivmeyle 811 milyon doları Türkiye’ye kazandırdık. 2022 yılında Ege’den yapılan meyve sebze mamul ihracatında 1,5 milyar dolara ulaşmayı hedefliyoruz. Mamul ihracatının yüzde 40’ının gerçekleştiği bölgemizde, Egeli ihracatçılarımızın başarı payı yadsınamaz. Kornişon turşuda Türkiye’nin ihracatının yüzde 80’i, kuru domateste ise Türkiye ihracatının yüzde 95’i Ege’den yapılıyor. Genel Kurul’da da sözünü verdiğimiz gibi ürün bazlı komiteler kurarak çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Bugün burada alt sektörlerin nabzını tutmak, potansiyellerini ortaya çıkarmak için mamul, meyve ve meyve suları sektörlerinde her üç ayda bir toplanmak üzere, üç tane alt komite oluşturduk.” dedi.

Türkiye geneli mamul ihracatı 1,5 milyar dolara koşuyor

Türkiye Meyve Sebze Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Türkmen Türkmenoğlu, 2022 yılının Ocak-Temmuz döneminde Türkiye geneli mamul ihracatının yüzde 21 artışla 1 milyar 313 milyon dolara, EİB’nin mamul ihracatının ise yüzde 10 artışla 471 milyon dolara ulaştığını açıkladı.

“Türkiye geneli ihracatımızda ABD’ye yüzde 48 artışla 198 milyon dolar, Almanya’ya yüzde 15 artışla 173 milyon dolar, Irak’a yüzde 70 artışla 172 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Toplamda 157 ülke ve bölgeye ihracatımız var. Türkiye’den yapılan mamul ihracatında ilk üç ürün arasında yüzde 80 artışla 180 milyon dolarla domates salçası, yüzde 14 artışla 170 milyon dolarla gazlı içecekler, yüzde 9 artışla 115 milyon dolarla elma suyu ve konsantreleri yer alıyor. Mamul Komitesi ile gerçekleştirdiğimiz ilk toplantımızda sektörümüzün yaşadığı güncel sorunlar ve çözümler görüşüldü. Sektör tanıtımının en verimli şekilde yapılabilmesi için fikir alışverişinde bulunduk. Mamul sektörümüzün ihracat pazarının genişletilmesi ve mevcut ihracat pazarlarında yaşadığımız ve yaşayacağımız sorunların çözümlerine yönelik toplantılarımız devam edecek.”