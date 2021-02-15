EGE SERAMİK’TE ONLINE SATIŞ DÖNEMİ BAŞLIYOR!

Sektöründe ilklerin markası Ege Seramik, seramik sektörünün online satış çağını başlatıyor. Zengin ürün portföyünün yer aldığı E-Ticaret sitesini kullanarak artık Türkiye’nin her yerinden seramik satın almak çok kolay!

Çeyrek asırdan fazla süredir teknolojiye yaptığı yatırımlarla sektöründe her zaman öncülük etmiş Ege Seramik, tüm güncel portföyünü kullanıcılara pratik bir şekilde sunduğu mobil aplikasyonundan sonra online satış sitesiyle dijital kanallarına bir yenisini daha ekliyor.

Yaşam alanlarını seramik ile güzelleştirmek isteyen herkes Egeseramikshop.com adresine girerek, salon, mutfak, banyo, dış mekanlar ve diğer her türlü kullanım alanları için beğendikleri ürünün siparişini kolayca verebiliyor, adresine teslim alabiliyor ve markanın ürünlerine günümüz pazarlama trendlerine uygun şekilde online olarak ulaşabiliyor.

Türkiye nüfusunun internet kullanım oranının,16-74 yaş grubundakiler ile, %79 olarak belirtiliyor. Bu oran geçen yıl yüzde 75,3 olarak kayıtlara geçmişti. Özellikle Covid-19 süreciyle birlikte e-ticaret kullanımının yaygınlaştığı, Ticaret Bakanlığı verilerine göre, e-ticaret hacminin geçen seneye oranla %64 arttığı görülüyor. Günümüzde tüm dünyada ve ülkemizde artış gösteren, internetten alışveriş alışkanlığı; zaman kazancı, güvenilirlik, ödeme / teslim kolaylıkları ve farklı ürün seçeneklerini karşılaştırabilme özellikleri için tercih ediliyor.

www.egeseramikshop.com un avantajları nelerdir?

Türkiye’nin her yerinden ulaşılabilirlik.

Ege Seramik online ticaret kanalı tüm Türkiye’de hizmet veriyor, ülkenin her noktasına ürünler kolaylıkla ulaşıyor.

Güvenilirlik.

Yarım asırlık tecrübenin sunduğu güven, e-ticaretten gönül rahatlığıyla alışverişin önünü açıyor.

Zengin ve Güncel Ürün Portföyü.

Ege Seramik online mağazasında, tüm dünya pazarlarına hitap eden, binlerce trend ürüne ulaşılabiliyor. Marka yüksek ihracat kapasitesi ile tüm dünyaya ulaştırdığı en özel ürünlerini online satış portföyünde birleştiriyor.

Kullanım Kolaylığı.

Kullanıcı deneyimlerinden faydalanarak tasarlanan site tasarımı, sadelik, anlaşılırlık, aranan ürüne rahatlıkla ulaşabilme unsurlarıyla öne plana çıkıyor.

Egeseramikshop.com adresine girerek Ege Seramik’in tüm trend ürünlerini inceleyebilir, online mağaza üzerinden kendi dekorasyon zevkinize göre, hızlı ve güvenilir alışveriş yapabilirsiniz!