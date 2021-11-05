Ege Seramik Unicera 2021'de Büyük Beğeni Topladı

Sektörünün önemli markalarından Ege Seramik, katılımcılara sunduğu birbirinden farklı konsept, ebat ve yüzey alternatifleri ile fuarın en dikkat çeken stantlarından biri olmayı başardı.

Ege Seramik, standında farklı coğrafyalardan gelen yüzlerce yerli ve yabancı ziyaretçisini ağırladı. Farklı beğeni ve zevkleri olan, farklı coğrafyalara hitap edebilen zengin ürün portföyü ile, tüm ihracat müşterilerinden olumlu geri dönüşler alan Ege Seramik, fuardan ihracat pazarları için de maksimum fayda sağladı.

Üretim tesislerinde gerçekleştiği modernizasyon yatırımlarının etkisi ile ürün portföyünün pazara uygun, dinamik ve zengin alternatifli olmasını sağlayan Ege Seramik, aynı zamanda dünya standartlarında belgeli üretim faaliyetleri ile, iş ortakları ve tüketicilerde sağladığı güvenilirliğinin artarak devamı için çalışmalarına devam ediyor.