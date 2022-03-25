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Ege Demir ve Demirdışı İhracatçılar Birliği ihracatın yıldızlarını ödüllendirdi

2021 yılında 2 milyar 241 milyon dolarlık ihracat performansı gösteren Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, ihracatına 1,7 milyar dolarlık katkı sağlayan 27 üyesi için 8 kategoride, 34 ödül vererek “Demir ve Demirdışı Metaller İhracatının Yıldızları Ödül Töreni”’ni düzenledi.

İş Dünyası 25.03.2022, 11:29
Ege Demir ve Demirdışı İhracatçılar Birliği ihracatın yıldızlarını ödüllendirdi

Ödül töreninde ihracat sektörünün duayenlerine de “Vefa Ödülleri” takdim edildi.

Ege Demir ve Demirdışı İhracatçılar Birliği Başkanı Yalçın Ertan, “Birliğimizce geçen yılki ihracat hedefimiz olan 1,4 milyar doları Ağustos ayı itibariyle geçmiştik. 2021 yılı Ocak-Aralık döneminde 2 milyar 241 milyon dolar ihracat rakamına ulaşan sektörümüz bir önceki yıla göre yüzde 65 oranında artış gerçekleştirdi. Eylül ayında da Türkiye’ye en fazla döviz kazandıran sektör olurken, her ay ülkemize en fazla ihracat getirisini sağlayan sektörlerden biri olma konumumuzu da koruyoruz. Son 12 aylık dönemi kapsayan ihracat rakamlarına baktığımızda da birliğimiz 2 milyar 453 milyon dolara ulaşmış durumdadır.” dedi.

Yalçın Ertan, “Küresel çapta yaşanan pandemi ve beraberinde getirdiği tedarik zincirlerinde kırılmalar, hammadde fiyatlarının artışı, enerji krizi, lojistik zorluklar, Ukrayna-Rusya savaşı ve iç piyasadaki ekonomik değişimlerin getirdiği aksaklıklarla karşı karşıyayız. Ayrıca sektör olarak rekabet gücümüzü etkileyecek diğer konuların başında AB, ABD ve diğer bazı ülkelerin uyguladığı korumacılık önlemleri, Yeşil Mutabakat’a sağlanacak uyum ve sınırda karbon düzenlenmesinin hayata geçirilmesi ile ihracatçılarımızın maliyetlerinde meydana gelecek artışlar geliyor.” diye konuştu.

Çelik sektöründeki en önemli ticaret ortaklardan birinin AB olduğuna dikkat çeken Ertan’a göre karbonsuzlaşma konusunda güncel gelişmelere ayak uydurulması oldukça önemli.

“Gelişmeleri çok yakından takip ediyor, yeni duruma adapte olabilmek için çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Dünya’da ve sektörümüzde yaşanan tüm bu gelişmelere rağmen böylesine bir başarıya imza atan ihracatçı üyelerimizi ülke ekonomisine sağladıkları katkılarından dolayı tekrar tebrik eder; ülkemiz 2023 yılı ihracat hedeflerine ulaşma yolunda başarılarının devamını dilerim.”

EDDMİB son bir yıllık dönemde ihracatını 2 milyar 453 milyon dolara taşıdı

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliğimiz, Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altında bulunan birlikler arasında, 2 milyar dolar ihracat barajını geçen tek birlik ve 4 yıldır birinci sektörümüz. Birliğimiz son bir yıllık dönemde ihracatını yüzde 77 artırarak 2 milyar 453 milyon dolara taşıdı. Böylelikle 2011 yılına ait 2 milyar 445 milyon dolarlık ihracat rekorunu da kırmış oldu. Son bir yılda 17 milyar doları geçen EİB’nin, ihracatından EDDMİB’nin aldığı pay yüzde 14’e yükseldi. Birliğimizin yükselen ihracat performansının ilerleyen dönemde 2,5 milyar doları geçmesini umuyoruz.” dedi.

Eskinazi, “Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliğimizin Yalçın Başkanımın başkanlığında 4 yılda ihracatını yüzde 107 artırdığını da belirtmek isterim, bütün Yönetim Kurulunu tebrik ediyorum. Demir çelik sektörümüz Türkiye genelinde de son bir yıllık dönemde yüzde 85 artışla 23,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirerek geçen sene en fazla ihracat yapan üçüncü sektör oldu. Hepimizin bildiği gibi; demir çelik sanayisi AB Yeşil Mutabakatı’ndan en çok etkilenecek sektörlerden biri. Sektörde Yeşil Mutabakat dönüşümünün 2025’e kadar tamamlanması gerekiyor.” diye konuştu.

EDDMİB’nin Sanayi 4.0 vizyonuyla sürdürülebilirlik yaklaşımına büyük özen gösterdiğini söyleyen Jak Eskinazi, Birliğin global üyeliklerden Ur-Ge projelerine, karbon salımından sertifikasyona kadar uzanan birçok çalışması olduğunu vurguladı.

Ödül alan firmalar;

1

BAŞAK METAL TİC.VE SAN.A.Ş.

platin

2

KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

3

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

4

KARDEMİR DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

5

ÖZKAN DEMİR ÇELİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

6

NORM CİVATA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

altın

7

PERGAMON STATUS DIŞ TİC.A.Ş.

8

ATEŞ ÇELİK İNŞAAT TAAHHÜT PROJE MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

9

KAR-EL DEMİR TEL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

gümüş

10

GÜLERMAK ÇELİK KONSTRÜKSİYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

11

VERGO ENERJİ SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

12

ŞİMŞEK TENEKE AMBALAJ DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

13

SİMTEK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

bronz

14

EGEMET FORGE METAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

15

HEPER METAL DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

16

SAYINLAR METAL GERİ DÖNÜŞÜM İTHALAT İHRACAT NAKLİYAT TURİZM VE İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

17

HN METAL MADENCİLİK GERİ DÖNÜŞÜMLÜ MADDELER TAŞIMACILIK İNŞAAT SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ.

18

AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

19

SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

20

RENKLER INT İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

21

KAYSERİ METAL CENTER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

22

ALKOR ALÜMİNYUM ENERJİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

23

SFS GROUP PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

24

SÜPERPAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

25

STANDART CIVATA TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

26

OBEL CIVATA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

27

AKD DÖKÜM TİCARET A.Ş.

Sektörümüz Duayenleri

1

Sayın Halil ŞAHİN

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

2

Sayın Nedim UYSAL

NORM CİVATA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

3

Sayın Mustafa ÖZKAN

ÖZKAN DEMİR ÇELİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

4

Sayın Mehmet ÖZKAN

ÖZKAN DEMİR ÇELİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

5

Sayın Jak ESKİNAZİ

PERGAMON STATUS DIŞ TİC.A.Ş.

6

Sayın İbrahim KOCAER

KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

7

Sayın Müjdat KEÇECİ

BAŞAK METAL TİC.VE SAN.A.Ş.

8

Sayın Nevzat KARALP

KARDEMİR DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

9

Sayın Özdemir ERDOĞANLAR

ERPEN PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

10

Sayın Tamer TAŞKIN

PETROFER ENDÜSTRİYEL YAĞLAR SAN. VE TİC. A.Ş.

11

Sayın Aydın TELSEREN

ISTAŞ İZMİR ISIL İŞLEM SAN. VE TİC. A.Ş

Mal grubuna göre EDDMİB ihracat şampiyonları

1

Demir Çelik Profil İhracatı Şampiyonu

KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

2

Diğer Demir Çelik Ürünleri İhracatı Şampiyonu

NORM CİVATA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

3

Demir Çelik Çubuk İhracatı Şampiyonu

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

4

Demir Çelik İnşaat Aksamı İhracatı Şampiyonu

ATEŞ ÇELİK İNŞAAT TAAHHÜT PROJE MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

5

Bakır Ürünleri İhracatı Şampiyonu

BAŞAK METAL TİC.VE SAN.A.Ş.

6

Aluminyum Ürünleri İhracatı Şampiyonu

ALKOR ALÜMİNYUM ENERJİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

7

Demir Çelik İhracatı Şampiyonu

KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
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