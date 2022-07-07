Edenred’in global insan kaynakları yönetimi artık bir Türk’e emanet

Ticket Restaurant markasıyla dünyada yemek kartı sektörünü inşa eden Edenred’in global

yapılanmasında üst düzey bir atama daha gerçekleşti. Çalışan Yan Hakları İş Birimi Global

İnsan Kaynakları Direktörlüğü için tercih edilen isim ise Edenred Türkiye’den Canan Soybakış

oldu. Yönetim, operasyon ve insan kaynakları alanında yirmi yılı aşkın deneyime sahip olan,

Edenred Türkiye’de ise 2020 yılından bu yana İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev yapan

Soybakış, Paris’teki yeni göreviyle insan kaynakları süreçlerinin yönetiminden sorumlu olacak.

Galatasaray Lisesi’nden mezun olduktan sonra lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İktisat

Fakültesi’nde tamamlayan Canan Soybakış, iş yaşamına 1994 yılında Arçelik’te Lojistik

Planlama Uzmanı olarak başladı. Ardından Bericap Kapak’ta Kilit Müşteri Yöneticisi olarak

görev yaptı. Sonrasında sırasıyla Cyanamid ve BASF Agro şirketlerinde Tedarik Zinciri

Müdürü olarak kariyerine devam etti. 2007 yılında Hilti’de Lojistik ve Teknik Servis Müdürlüğü

yapan Canan Soybakış, 2011-2017 yılları arasında ise Hilti’de İnsan Kaynakları Direktörlüğü

görevini yürüttü. 2017 yılında Hilti’de META bölgesinde (Orta Doğu, Türkiye ve Afrika) Çalışan

Deneyimi ve Kültürel Gelişim Başkanlığı’nı üstlendi.

2020 yılında Edenred Türkiye’de İnsan Kaynakları Direktörü olarak göreve başlayan Canan

Soybakış, çalıştığı süre boyunca şirket kültürünün oluşturulmasına, değişim yönetimine ve

çalışan deneyiminin iyileştirilmesine öncülük etti. Ekibiyle birlikte İK alanında birçok projeyi

hayata geçiren Soybakış, işe alım ve özlük hakları ile ilgili konularda klasik yaklaşımdan

ziyade her bir departmanın İnsan Kaynakları departmanını bir iş ortağı gibi benimsemesini

sağladı. Departman stratejilerinin kurulmasında aktif rol alarak şirket ihtiyacına yönelik yeni

yetenekler kazanılmasını sağladı. Yönetimin ve çalışanların seslerinin karşılıklı olarak

duyulmasında köprü görevini üstlenerek şirket içi iletişimi güçlendirdi. Yetenek yönetimi

kapsamında da şirket içi terfi konusunda yoğun çalışmalar yürüten Soybakış, çalışanların

kariyer gelişimlerine katkı sağlayacak birçok eğitim programı düzenledi.

Şirketin İstanbul’daki merkez ofisinin tamamen çalışanların görüş ve önerileri doğrultusunda

dizayn edilmesine öncülük eden Canan Soybakış, böylece çalışanların her gün keyifle işe

gelmek isteyecekleri bir ofis yaratılmasına büyük katkı sağladı. Bunun yanı sıra pandemi

süresince çalışanların sağlıklı ve mutlu çalışabilmeleri için gerekli uzaktan çalışma koşullarını

ivedilikle hazırlayan Soybakış, çalışanların motivasyon kaybı yaşamamalarına büyük özen

gösterdi. Akabinde ise birçok yetenek için artık oldukça önemli bir kriter olan hibrit çalışmayı

kalıcı hale getirdi. Böylece şirketin değişen ve dijitalleşen yeni dünya düzenine uyum

sağlamasına önayak oldu. Ayrıca tüm Edenred ülkelerinde düzenli olarak gerçekleştirilen

çalışan bağlılığı anketinin skorunun bir yıl gibi kısa bir sürede tam üç katına çıkmasına katkıda

bulundu. Şirketin tüm alanlarda fırsat eşitliğini ve çeşitliliğini sağlama amacını resmileştirmek

için global düzeyde bir anlaşma olan Çeşitlilik Bildirgesini imzaladı. Şirketin genel politikasının

bir parçası olan Çeşitlilik Bildirgesi ile Edenred Türkiye’de fırsat eşitliğini ve çeşitliliğini teşvik

etti.

Canan Soybakış, şirketin “İdeal İnsan, İdeal Dünya ve İdeal Gelişim” felsefesine uygun olarak

kurumsal sosyal sorumluluğu önemli bir odak noktası haline getirmeyi başardı. Tüm Edenred

ülkeleri arasında ‘En iyi uygulama’ olarak gösterilen projelere imza attı. Çalıştığı iki yıl boyunca

yeni iş birimleri kurulmasını sağlayan ve pek çok başarıya imza atan Soybakış, bu global rol

öncesinde de 2020 yılında Edenred’e katılmasından kısa bir süre sonra Güney Avrupa, Orta

Doğu ve Afrika Bölgesi’nin İnsan Kaynakları Başkanlığı görevini üstlenmişti.

Soybakış yeni görevi kapsamında Çalışan Yan Hakları İş Birimi Global İnsan Kaynakları

Direktörü olarak tüm ülkelerdeki insan kaynakları stratejilerinin ve operasyonlarının

yönetiminden sorumlu olacak