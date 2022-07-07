Edenred’in global insan kaynakları yönetimi artık bir Türk’e emanet
Ticket Restaurant Edenred’de 2020 yılından bu yana İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev yapan Canan Soybakış, Edenred Çalışan Yan Hakları Global İnsan Kaynakları Direktörü olarak atandı. Kariyerine Paris’te devam edecek olan Soybakış, yeni görev tanımı kapsamında grubun faaliyet gösterdiği tüm ülkelerdeki insan kaynakları stratejilerinin ve operasyonlarının yönetiminden sorumlu olacak.
Ticket Restaurant markasıyla dünyada yemek kartı sektörünü inşa eden Edenred’in global
yapılanmasında üst düzey bir atama daha gerçekleşti. Çalışan Yan Hakları İş Birimi Global
İnsan Kaynakları Direktörlüğü için tercih edilen isim ise Edenred Türkiye’den Canan Soybakış
oldu. Yönetim, operasyon ve insan kaynakları alanında yirmi yılı aşkın deneyime sahip olan,
Edenred Türkiye’de ise 2020 yılından bu yana İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev yapan
Soybakış, Paris’teki yeni göreviyle insan kaynakları süreçlerinin yönetiminden sorumlu olacak.
Galatasaray Lisesi’nden mezun olduktan sonra lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İktisat
Fakültesi’nde tamamlayan Canan Soybakış, iş yaşamına 1994 yılında Arçelik’te Lojistik
Planlama Uzmanı olarak başladı. Ardından Bericap Kapak’ta Kilit Müşteri Yöneticisi olarak
görev yaptı. Sonrasında sırasıyla Cyanamid ve BASF Agro şirketlerinde Tedarik Zinciri
Müdürü olarak kariyerine devam etti. 2007 yılında Hilti’de Lojistik ve Teknik Servis Müdürlüğü
yapan Canan Soybakış, 2011-2017 yılları arasında ise Hilti’de İnsan Kaynakları Direktörlüğü
görevini yürüttü. 2017 yılında Hilti’de META bölgesinde (Orta Doğu, Türkiye ve Afrika) Çalışan
Deneyimi ve Kültürel Gelişim Başkanlığı’nı üstlendi.
2020 yılında Edenred Türkiye’de İnsan Kaynakları Direktörü olarak göreve başlayan Canan
Soybakış, çalıştığı süre boyunca şirket kültürünün oluşturulmasına, değişim yönetimine ve
çalışan deneyiminin iyileştirilmesine öncülük etti. Ekibiyle birlikte İK alanında birçok projeyi
hayata geçiren Soybakış, işe alım ve özlük hakları ile ilgili konularda klasik yaklaşımdan
ziyade her bir departmanın İnsan Kaynakları departmanını bir iş ortağı gibi benimsemesini
sağladı. Departman stratejilerinin kurulmasında aktif rol alarak şirket ihtiyacına yönelik yeni
yetenekler kazanılmasını sağladı. Yönetimin ve çalışanların seslerinin karşılıklı olarak
duyulmasında köprü görevini üstlenerek şirket içi iletişimi güçlendirdi. Yetenek yönetimi
kapsamında da şirket içi terfi konusunda yoğun çalışmalar yürüten Soybakış, çalışanların
kariyer gelişimlerine katkı sağlayacak birçok eğitim programı düzenledi.
Şirketin İstanbul’daki merkez ofisinin tamamen çalışanların görüş ve önerileri doğrultusunda
dizayn edilmesine öncülük eden Canan Soybakış, böylece çalışanların her gün keyifle işe
gelmek isteyecekleri bir ofis yaratılmasına büyük katkı sağladı. Bunun yanı sıra pandemi
süresince çalışanların sağlıklı ve mutlu çalışabilmeleri için gerekli uzaktan çalışma koşullarını
ivedilikle hazırlayan Soybakış, çalışanların motivasyon kaybı yaşamamalarına büyük özen
gösterdi. Akabinde ise birçok yetenek için artık oldukça önemli bir kriter olan hibrit çalışmayı
kalıcı hale getirdi. Böylece şirketin değişen ve dijitalleşen yeni dünya düzenine uyum
sağlamasına önayak oldu. Ayrıca tüm Edenred ülkelerinde düzenli olarak gerçekleştirilen
çalışan bağlılığı anketinin skorunun bir yıl gibi kısa bir sürede tam üç katına çıkmasına katkıda
bulundu. Şirketin tüm alanlarda fırsat eşitliğini ve çeşitliliğini sağlama amacını resmileştirmek
için global düzeyde bir anlaşma olan Çeşitlilik Bildirgesini imzaladı. Şirketin genel politikasının
bir parçası olan Çeşitlilik Bildirgesi ile Edenred Türkiye’de fırsat eşitliğini ve çeşitliliğini teşvik
etti.
Canan Soybakış, şirketin “İdeal İnsan, İdeal Dünya ve İdeal Gelişim” felsefesine uygun olarak
kurumsal sosyal sorumluluğu önemli bir odak noktası haline getirmeyi başardı. Tüm Edenred
ülkeleri arasında ‘En iyi uygulama’ olarak gösterilen projelere imza attı. Çalıştığı iki yıl boyunca
yeni iş birimleri kurulmasını sağlayan ve pek çok başarıya imza atan Soybakış, bu global rol
öncesinde de 2020 yılında Edenred’e katılmasından kısa bir süre sonra Güney Avrupa, Orta
Doğu ve Afrika Bölgesi’nin İnsan Kaynakları Başkanlığı görevini üstlenmişti.
Soybakış yeni görevi kapsamında Çalışan Yan Hakları İş Birimi Global İnsan Kaynakları
Direktörü olarak tüm ülkelerdeki insan kaynakları stratejilerinin ve operasyonlarının
yönetiminden sorumlu olacak