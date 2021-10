Edenred’den 400 restorana Android POS desteği

Var oluş amacını “Bağları zenginleştirerek güçlendiriyoruz. Daima, daha iyisi için.” olarak tanımlayan ve sorumlu bakış açısıyla ideal dünyaya katkıda bulunmayı hedefleyen Edenred, pandeminin hemen başlangıcında hayata geçirdiği “More Than Ever” (Her Zamankinden Daha Fazla) isimli yardım fonu aracılığıyla Edenred’in faaliyet gösterdiği 46 ülkedeki sıkı karantina tedbirlerinden doğrudan etkilenen üye restoranları, sağlık sigortası veya sosyal güvenlik ağının çok az olduğu veya hiç olmadığı ülkelerdeki Edenred çalışanlarını, Edenred ürünlerini kullanan müşterilerini ve Koronavirüs ile mücadelede dünya çapında yürütülen tıbbi araştırmaları destekliyor. 2019 yılı temettülerinden yüzde 20 feragat edilmesinin yanı sıra CEO, yönetim kurulu üyeleri ve İcra Kurulu üyelerinin maaşlarının bir kısmının bu fona ayrılmasıyla finanse edilen fon kapsamında Türkiye'de Ticket Restaurant yemek kartı üyesi 400 restorana yeni nesil Android tabanlı POS terminalleri verildi.

Dünya 2020 yılında modern çağda eşi benzeri görülmemiş küresel bir salgınla karşılaştı. Salgın kapsamında alınan tedbirler nedeniyle aylarca kapalı kalan, yalnızca paket servis ve gel al siparişlerle ayakta kalmaya çalışan restoranlar ise en çok zorlanan meslek gruplarından biri oldu. Var oluş amacını “Bağları zenginleştirerek güçlendiriyoruz. Daima, daha iyisi için.” olarak tanımlayan ve sorumlu bakış açısıyla ideal dünyaya katkıda bulunmayı hedefleyen Edenred pandeminin getirdiği şartları hafifletmek amacıyla hayata geçirdiği “More Than Ever” (Her Zamankinden Daha Fazla) isimli yardım fonu aracılığıyla zorlanan ve desteğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyan bu küçük işletmelerin yanında oluyor. Dünya çapında yürüttüğü birçok kurumsal sosyal sorumluluk projesinin haricinde tamamen pandeminin yarattığı etkilere yönelik oluşturulan bu fon aracılığıyla şimdiye kadar 3 kıtada 70 girişimi destekleyen şirket; ülkemizde 400 restorana içerisinde Android yazılım bulunan, yeni nesil POS cihazları hediye etti. Android POS’lar sayesinde bu restoranların tek bir cihaz ile müşterilerinden aldıkları mobil temassız ödeme talebi başta olmak üzere yeni nesil tüm ödeme seçeneklerine cevap verebilir hale gelmesi bekleniyor. Edenred teknolojinin yardımıyla işletmelerin rakipleri arasından sıyrılmalarına ve müşterileri tarafından tercih sebebi olmalarına katkıda bulunabilmeyi hedefliyor.

“Sürdürülebilir başarı için çağın gerekliliklerine uyum şart”

Pandemi koşullarıyla birlikte tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarında da bir değişim meydana geldiğini ve işletmelerin bu değişimi iyi anlaması gerektiğini belirten Edenred Türkiye CEO’su Selçuk Boztepe, “Tüm dünyada dijitalleşmenin başrolde olduğu günlerden geçiyoruz. Şimdiye kadar cep telefonu ile mobil ödeme yapmamış pek çok kullanıcının dahi bu sürece uyum sağladığını görüyoruz. Önümüzdeki dönemde yeni teknolojilere olan talebin daha da artacağını ve dijitalleşmenin hızla devam edeceğini öngörmek hiç zor değil. İşletmelerin de bu bakış açısıyla online sipariş, mobil ödeme ve yeni nesil ödeme seçenekleri gibi konulara daha fazla yatırım yapmaları gerekiyor. Bu alanlarda çağın gerekliliklerini sağlayan, teknolojinin sunduklarından yararlanan işletmelerin rakiplerinden ayrılarak tüketici nezdinde sürdürülebilir bir başarı yakalayacağını düşünüyoruz. Bu kapsamda Ticket Restaurant yemek kartı üyesi 400 işletmeye hediye ettiğimiz yüksek güvenlik standartlarına sahip Android POS cihazlarımız sayesinde biz aslında bu işletmelere teknolojiyi hediye ediyor, işletmelerin böylece mobil ödeme alabilmelerine bir nebze de olsa destek olmayı amaçlıyoruz. Android POS cihazlarımız sayesinde üye restoranlarımız, hem yazar kasa hem de ayrı bir ödeme kaydedici cihaz alma masrafından kurtuluyor. Tek bir cihaz ile yeni nesil tüm ödeme seçeneklerine cevap verebilir hale geliyor; diğer cihazlara göre çok daha hafif olan Android POS, hem paket servis hizmetinde hem de restoranlarda rahatça kullanılabiliyor. Ayrıca Android teknolojisinin açık platform özelliği sayesinde üye restoranlarımız, cihazlarını sektörel ve ticari ihtiyaçlarına göre kişiselleştirebilecekler.” dedi.