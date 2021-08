“ECLIT” Bilişim ve Teknoloji Sektöründe Farkını Ortaya Koyacak

Eclit, şu an itibariyle Türkiye’nin en büyük ve güvenilir cloud altyapısı üzerinden, 6 ayrı veri merkezinde, kendi geliştirdiği teknoloji platformlarıyla 300’den fazla müşteriye yönetilen IT hizmetleri veriyor. Yönetilen IT hizmetleri sayesinde büyük şirketler performanslarını artırıp masraflarını azaltırken, KOBİ’ler ise IT cihazı ve ekip yatırımı yapmadan; gerekli tüm altyapı, destek ve yazılımları bir servis olarak kullanma önceliğine kavuşacak.

Sektörün iki güçlü markasını ve Turkven deneyimini aynı çatı altında buluşturan Eclit, organik ve inorganik büyüme stratejisi ve yetkin insan kaynağına yapacağı yatırımlar sayesinde Türkiye’de yönetilen IT servislerinin standartlarını belirlemek, her ölçekteki şirketin dijital yolculuğunu kolaylaştırmak ve hızlandırmak için yola çıktı.

Eclit, iyi yönetilen şirketlerin IT hizmet sağlayıcısı olma vizyonu ile yola çıkıyor

Eclit Yönetim Kurulu Başkanı ve Turkven CEO’su Seymur Tarı, “Amacımız IT yatırım ve hizmetlerini; hissedarlar, yönetim kurulları ve yöneticiler açısından elektrik ve su kadar kolay kullanılabilen ve ölçülebilen bir hizmet olarak sunmak. Kaliteli ve deneyimli IT ekibi kurmanın ve korumanın zorluklarını bilen bir yönetici olarak Eclit’in katkısının çok önemli olacağına inanıyorum.” şeklinde konuştu.

Eclit Yönetim Kurulu Başkanı ve Turkven CEO’su Seymur Tarı

Büyümenin önündeki engeller Eclit ile ortadan kalkıyor

Eclit Yönetim Kurulu Üyesi ve Eş Genel Müdürü Evren Ballı ise teknolojinin karmaşıklığı, yüksek yatırım maliyetleri ve tecrübeli insan kaynağına erişimdeki zorlukların her geçen gün arttığına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Bu durum, artan rekabet ve büyüme baskısının olduğu bir ortamda şirketlerin büyümelerinin önündeki en büyük engel olarak karşımıza çıkıyor. Eclit, Türkiye’nin lider markalarından oluşan 300’den fazla müşterisinde tüm bu engelleri ortadan kaldırarak müşterilerinin teknoloji ve yetkinliğe kolayca erişimlerini sağlamış ve büyümelerinde rol oynamış durumda. Önümüzdeki dönemde de Türkiye’nin lider markalarına hizmet vermeye devam ederken, özellikle KOBİ sahiplerinin akıllarındaki ‘dijital dönüşüm karmaşıklığını’ yalınlaştıracak ve büyümelerinde onlara yol arkadaşı olacağız.“

Eclit Yönetim Kurulu Üyesi ve Eş Genel Müdürü Evren Ballı

İnsan Kaynağı ve Akıllı Sistemlere Yatırım

Eclit’in çalışanlarına uluslararası standartlarda bir çalışma ortamı sağladığını, verdiği eğitimler ve gelişim programlarıyla da insan kaynağına yatırım yapmaya devam ettiğine dikkat çeken Eclit Yönetim Kurulu Üyesi ve Eş Genel Müdürü Egemen İnce de “Eclit oluşumunun temelinde; yalınlığı sürekli ve her bir süreçte sağlayabilme kabiliyetine sahip, deneyimli teknik uzmanlar ve akıllı otomasyon sistemleri bulunuyor. Bu sistemler, halihazırda Türkiye e-fatura arşivinin yüzde 56’sının, sigorta poliçelerinin yüzde 45’inin, perakende ve e-ticaretin ise yüzde 40’ının bilgi teknolojisi hizmetlerini yönetiyor. Eclit, yüksek çevikliği ile müşterilerine en hızlı, güvenli ve kaliteli hizmeti sunuyor.” diye konuştu.