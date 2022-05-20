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Ece Seçkin İpek Mobilya’nın reklam yüzü oldu!

Güzelliği, tarzı ve duruşu ile milyonlarca kişinin sevgilisi olan pop müziğin zirvedeki isimlerinden Ece Seçkin, İpek Mobilya’nın yeni reklam yüzü oldu.

İş Dünyası 20.05.2022, 12:20 20.05.2022, 12:30
Ece Seçkin İpek Mobilya’nın reklam yüzü oldu!

Mobilya dünyasının önde gelen firmalarından İpek Mobilya, sektöre getirdiği yeni soluk ile birlikte reklam kampanyası için ünlü sanatçı Ece Seçkin’i seçti ve uzun dönemli bir anlaşmaya imza attı.

MARKA DÜNYASININ YILDIZI ECE SEÇKİN İPEK MOBİLYA İLE EL SIKIŞTI!

Reklam filmi için kameralar karşısına geçen Ece Seçkin, İpek Mobilya’ya sözü ve bestesi kendisine ait olan bir şarkı hazırladı. Projede özel olarak reklam jingle’ının mimarı olarak yer alan Ece Seçkin, aynı zamanda kampanya stratejisine büyük katkı sağladı.

İpek Mobilya’nın enerjisi ile sen de sarıl hayata sloganıyla tasarlanan koleksiyonu tanıtan Ece Seçkin, firmanın yenilenen tasarım çizgilerini ön plana çıkartıyor.

İPEK MOBİLYA REKLAM FİLMİ İÇİN ECE SEÇKİN’İ TERCİH ETTİ!

Güzel pop yıldızı Ece Seçkin, İpek Mobilya ile gerçekleştirdiği iş birliği şu duygular eşliğinde paylaşıyor.

Ece Seçkin: ‘’40 yılı aşkındır evlerimizin vazgeçilmezi olan İpek Mobilya’nın yenilenen ve gençleşen enerjisinin bir parçası olmak benim için çok heyecan verici ve kıymetli. Çalışkan oluşum ve yaratıcı fikirlerim sebebiyle markanın dikkatini çekmişim. Çok güzel bir teklif sundular. Toplantılarda benim de düşüncelerime çok önem verdiler. Güzel bir iş birliği oldu diyebilirim. Reklam müziğinin sözünü ve bestesini ben yaptım. Reklam teklifi geldikten sonra beni en çok heyecanlandıran kısım buydu. Yolculuğumuz İpek Mobilya ile devam edecek. Yüzünüzü gülümsetecek sürprizlerle karşınızda olmayı sürdüreceğiz.’’

ECE SEÇKİN İLHAM KAYNAĞIMIZ OLDU!

İpek Mobilya’dan yapılan açıklamada ise Ece Seçkin hakkında şu detaylara yer verildi; ‘’Marka yüzü olarak Ece Seçkin’i seçmemizin sebebi, müzik kariyeri ve özel hayatındaki istikrarı ile yakaladığı başarıyı kendi hedef kitlemizi de gençleştirmek için ilham kaynağı olarak kullanmak. Sanatçının başarılı, enerjik, güzel, modern, ne istediğini bilen ve güvenilir olması büyük rol oynadı. Özellikle uzun yıllar eğitimini alarak profesyonelleştiği müzik yolculuğunda göstermiş olduğu yükselen grafiği ve güven veren yapısı, İpek Mobilya markasıyla bütünleşen en önemli unsurlar arasında. Modayı takip eden değil modayı yaratan kişiliği, trendlere sadık ama bir o kadar da özgün yönü tam da markamızla örtüşüyor. Biz İpek Mobilya olarak tasarımlarımızda neyi ön planda tutuyorsak, Ece Seçkin de müzik kariyerinde benzer uygulamaları sunuyor. Ece Seçkin’in enerjisi, modernliği ve şıklığını, İpek Mobilya’nın güvenilir, sağlam ve trendlere ayak uyduran kalitesi hizmet anlayışının harmonisiyle rakipsiz fiyatlar ve modeller sunmaya devam edeceğiz.’’

#ipek mobilya #Ece Seçkin
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