“ECCE”den en zarif Sevgililer Günü hediyeleri

ECCE, birbirinden özel ve iyi hissettiren tasarımlarıyla Sevgililer Günü’nde de 'zarafeti' ön plana çıkartıyor. ECCE, Sevgililer Günü özel ‘Mon Coeur’ Koleksiyonu ile hem sevgilisini hem de kendini şımartıp, mutlu etmek isteyenlere özel tasarladığı birbirinden güzel kalpli pırlantalı tasarımlarıyla öne çıkıyor.

Bu yıl da sevgiliyi mutlu etmenin tek bir günle sınırlı olmadığını savunan ECCE, sevdiğini mutlu etmek için Sevgililer Günü’nü bahane edenlere pırlantalı tasarımlarıyla geniş bir koleksiyon sunuyor. Pırlantalar, sahip oldukça insanı mutlu eden, değerli hissettiren, özel duyguları tatmaya sebep olan kaliteli hediye seçeneklerinin en başında geliyor.

‘‘Mon Coeur, Benim Kalbim” koleksiyonu

ECCE, Sevgililer Günü’nde sevdiğinin baş harfini üzerinde taşımak isteyenler için ‘Harf Koleksiyonu’ ile karşımıza çıkarken; kalp şekliyle her daim kalbini taşımak isteyenler için de ‘‘Mon Coeur’ koleksiyonunu sunuyor. Fransızca ‘Benim Kalbim’ anlamına gelen koleksiyonda kalp formunun farklı kullanımları öne çıkıyor.

“ECCE”, evlenme teklif edecekleri de unutmadı

Bu özel günde evlilik teklifi etmek isteyenleri de unutmayan marka, Fransızca evet anlamına gelen pırlantalı ‘oui’ ve İngilizce aşk anlamında ‘love’ yazılı altını bükerek el işçiliği ile hazırlanan kişiye özel altın, pırlantalı yüzük alternatifleri de sunuyor. Sevdiğine farklı ve özel bir hediye arayanların markası “ECCE”, mutluluk yaratan ürün tasarımlarıyla zarafet ile şıklığı buluşturmaya devam ediyor.

ECCE’nin iyi hissettiren diğer tasarımlarına www.eccediamonds.com adresinden ulaşabilir, ayrıca Beymen mağazalarından dilediğiniz tasarıma ulaşabilirsiniz.