E.C.A.’nın pelet yakıtlı ürünleri ile verimli ısınma

35 yılı aşkın deneyimiyle iklimlendirme sektörünün önde gelen markalarından E.C.A., ısınma konusunda sunmuş olduğu tüketici odaklı çözümler ve güncel teknolojileri takip eden ürünler ile yaşam alanlarının sıcaklığını sağlamayı sürdürüyor. Geniş kapasiteli seçenekleri ile birlikte yanma süresi ve sağladığı enerji olarak aynı miktarda ağaç odununa göre daha verimli bir yakıt olan pelet ile çalışan soba ve kazanlar, böylelikle daha ekonomik, çevreci ve verimli bir ısınma sağlıyor.

Düşük kül seviyesiyle temiz ve kullanışlı ısınma

E.C.A.’nın pelet yakıtlı ürünleri, yüksek verimliliği sayesinde ısınma ihtiyacında farklı arayışta olan kullanıcılara alternatif çözüm sunuyor. Ürünler, pelet yakıtın yanması sonucu oluşan enerjinin yüzde 95 oranında kullanımını sağlarken, enerji kaybını da en aza indiriyor. Diğer ısınma türlerinde yüzde 10-30 arasında değişen kül seviyesi de pelet yakıtlı ürünlerde yüzde 0,5-1 gibi çok düşük oranda seyrediyor. Bu da ısınmanın temiz ve kullanışlı olmasına yardımcı oluyor.

Otomatik ateşleme sistemi ve sıfır sızıntı riski

Otomatik ateşleme sistemi ve ihtiyaca göre yakıt yüklenebilmesiyle kullanım kolaylığı sağlayan pelet yakıtlı ürünler, yüksek kapasiteli baca gazı fanı ile sızıntı riskini sıfıra indirerek güvenliği üst seviyeye taşıyıp en verimli ısınmayı sunuyor. İhtiyaçlara uzun süreli cevap veren geniş yakıt haznesine sahip ürünlerin gelişmiş merkezi kontrol sisteminin varlığı, sensörlerden gelen verilerle yanmayı gerçekleştiriyor.

Çocuklar için üst seviye güvenli ısınma

Verimliliği kadar yaşam alanları için özel olarak şık tasarımıyla da öne çıkan Elanus Pelet Soba, genleşme deposu, sirkülasyon pompası ve kompakt yapısıyla konforlu kullanım sağlıyor. Termal camları, patlama deşarj valfi, çocuklar için ikinci seviye cam koruma ve kilidi ile üst seviye güvenlik de sunan ürün, hareketli ızgara sistemi sayesinde kolayca temizlenip kullanıcı konforunu artırıyor.