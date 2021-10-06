E.C.A. yeni ürünü elektrikli kombiyle ISK-SODEX Fuarı’na damga vurdu

29 Eylül-2 Ekim 2021 tarihleri arasında İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen ISK-SODEX Fuarı’nda sektörün önde gelen oyuncularına ürünlerini tanıtan E.C.A., çift katlı standında misafirlerini ağırladı. Güncel teknolojileri sergileme ve iş bağlantıları kurma açısından hem katılımcı hem de ziyaretçilere önemli katkılar sunan fuarda yeni ürünü elektrikli kombiyi de tanıtan E.C.A., fuarın en gözde markası oldu.

Fuar süresince kombi, klima, panel radyatörler, boyler, duvar tipi yoğuşmalı kazan, pelet soba ve kazan, hermetik şofben ve akıllı oda termostatları gibi doğrudan çözüm odaklı pek çok ürünü tanıtan E.C.A.’nın en dikkat çeken ürünü ilk kez fuarda görücüye çıkan elektrikli kombi oldu.

Emas Makina Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Özokumuşoğlu

“Elektrikli kombi üstün kontrol sistemiyle güvenli ısınmayı mümkün kılıyor”

Fuar sonrası açıklamalarda bulunan Emas Makina Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Özokumuşoğlu, “Sodex Fuarında yeniden bir araya gelip ürünlerimizi tanıtmaktan dolayı çok memnunuz. Emas Makina olarak ISK-SODEX Fuarı’nda E.C.A. markalı yeni nesil ürünlerimizi sektörle buluşturduk ve E.C.A. Ar-Ge mühendisleri tarafından geliştirilen elektrikli kombi de tahmin ettiğimiz üzere ilginin en yüksek olduğu ürünümüz olarak bizleri gururlandırdı. Doğal gazın olmadığı bölgelere özel tasarlanan elektrikli kombimiz hem ısınma hem de sıcak su kullanımında tüketicilere konfor sağlaması amacıyla geliştirildi. Bünyesindeki üstün kontrol sistemiyle güvenli ısınmayı mümkün kılan elektrikli kombi, minimal boyutları ve dekoratif tasarımıyla da The Chicago Athenaeum tarafından düzenlenen tasarım yarışmasında Good Design ödülüne layık görüldü. Yüksek modülasyon oranına sahip elektrikli kombiyi, 3 yıl garantili olarak 5 farklı kapasite ile pazara sunacağız” dedi.