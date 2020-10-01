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E.C.A. Niobe Armatür Serisi ile Yaşam alanlarınıza zarif bir imza atın

Çevre ve gelecek hassasiyetiyle geliştirdiği teknolojileriyle tüketicilerinin her zaman yanında olan E.C.A., korozyona dirençli krom kaplı armatür serisi Niobe ile tasarım, kalite ve kullanım kolaylığını bir araya getiriyor. Su akış miktarını ideal seviyede tutarak tasarruf sağlayan Niobe, tamamı Türk mühendisler tarafından tasarlanan 13 farklı ürün çeşidi ile geniş bir skala sunarken 20 yıl garanti ile yıllarca kullanıcılarının yanında oluyor.

İş Dünyası 01.10.2020, 11:50
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E.C.A. Niobe Armatür Serisi ile Yaşam alanlarınıza zarif bir imza atın

Kurulduğu günden bugüne ‘Yıllarca Beraber’lik ilkesiyle hizmet veren E.C.A.,  ‘Hizmette Kalite’ felsefesiyle her geçen gün kendini yeniliyor. E.C.A. tarafından 20 yıl garantiyle sunulan Niobe armatür serisi; zarif tasarımı, kolay kullanımı ve tasarrufu ön planda tutan yapısıyla yaşam alanlarına klasiğin cazibesini taşıyor.

Korozyona karşı dirençli krom kaplaması ve zarif tasarımıyla mutfak ve banyolarda etkin şekilde kullanılabilen Niobe armatür serisi, klasik şıklığıyla yaşam alanlarını en iyi biçimde tamamlıyor. Niobe, aralarında “Plus X Award" ödüllü tasarımların da yer aldığı 13 farklı ürün çeşidiyle son derece geniş bir skalada sunuluyor. E.C.A. Niobe armatür serisinin, ankastre sıva üstü ürünlerinde de köşeli, yuvarlak, elips olmak üzere 3 tip rozet alternatifi bulunuyor. Su akış miktarını ideal seviyede tutan teknolojisiyle su tasarrufunu ileri boyuta taşıyan serinin bazı türleri kilitli yön değiştirmeli başlık ve kireç kırıcılı perlatör sistemiyle üretiliyor.

E.C.A. Niobe armatür serisi, tüm E.C.A. satış noktalarından 20 yıl garanti güvencesiyle temin edilebiliyor.   

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