E-ticarette bir adım önde olmanın anahtarı farklılaşmak

Pandemiyle birlikte hem tüketicilerin hem de firmaların e-ticarete olan ilgisi daha da arttı. Eskiden internetten ne alınacağına ne de satılacağına inanılmayan birçok ürün şu an aktif olarak pazarda yerini aldı ve satış hacimleri de hızla artmaya devam ediyor. E-ticaret sınırları olmayan, dinamik bir ekosistem olduğu için dijitalleşen ya da ticaret hayatına dijitalde başlayan birçok firmaya markalaşma yolculuğunda büyük fırsatlar sunuyor. Yakın gelecekte markalaşmanın ve rekabetin daha da artacağını belirten IdeaSoft Dijital Pazarlama Müdürü Cenk Kanıkman, e-ticarette markalaşma yolunda ilerlemek için atılacak adımları ve izlenmesi gereken yolları anlattı.

Amacınız ürünlerinizi internetten satmak ve bu yolla markanızı tanıtmak ise ilk ihtiyacınız olan şey bir e-ticaret sitesi açmak, bu sitenin bilinirliğini artırarak ziyaretçi edinmek ve de satış yapmaktır. E-ticaret sitenizden ya da diğer online satış kanallarından satmak istediğiniz ürünü kendiniz üretiyorsanız burada hem markalaşma sürecinde hem de ürününüzün pazardaki satış fiyatını belirlerken oldukça avantajlı olduğunuzu söylemek gerekir. Bir diğer yandan üretici değilseniz rekabet koşullarına ayak uydurmak, kampanyalar düzenlemek ve indirim dönemlerini çok sıkı takip etmeniz gerekir. E-ticaretle markalaşmak için yapmanız gereken ilk şey, olumlu yönde farklılaşmaktır. Sizi diğer firmalardan ayıran özellikleriniz; müşterinin sizi seçmesini ve sizi anlamasını sağlar. Müşteri deneyimi oldukça geniş kapsamlı bir tanım olsa da ilk başta ürünün kalitesi, müşteri hizmetleri, iletişim diliniz, müşterilerinizin ya da işbirliği yaptığınız şirketlerin sizin hakkınızdaki yorumları hatta ürünün paketlenme tarzı, paketin içine koyacağınız ufak bir not ya da gönderim süreniz bile sizi rakiplerinizden bir adım öteye taşıyabilir.

Bir diğer önemli konu da markanızı tanıtmak için reklam ve pazarlama çalışmalarına göstereceğiniz özendir. Reklam ve tanıtım için harcayacağınız bütçe kadar hangi mecrada kullandığınız da önemlidir. Reklam için çok büyük bütçe harcanması gereken dönemleri arkada bıraktık. Şu an haftada 100TL ile reklam vermek ve markanızı her geçen gün güçlendirmeniz mümkün. Önemli olan bunu nasıl yaptığınız. Mesela, şehrinize bir sirk geliyorsa ve bunu tanıtmak için bir tabela hazırlarsanız bu bir reklamdır. Tabelayı bir palyaço ile birlikte şehirde gezdirirseniz bu bir tanıtımdır, palyaço şehrin belediye başkanının burnuna kırmızı bir top takarsa bunun adı dikkat çekmedir, belediye başkanı buna gülerek karşılık verirse bu halkla ilişkilerdir. Eğlence alanları kurup, tezgahlar açıp, soruları cevaplarsanız bu satıştır ve bütün bunları siz planlamış ve yapmışsanız, işte bu pazarlamadır! Pazarlama kendi hakkınızda söylediklerinizdir. Markalaşma ise insanların sizin hakkınızda anlattığı hikayelerdir. O yüzden sirkinize gelen insanlara iyi deneyimler yaşatın ki marka olma yolunda önemli bir adım atmış olun.

Cenk Kanıkman son olarak; “Marka olmak hem doğru pazarlama stratejisinden hem de müşteri deneyiminden geçer. İnanılmaz müşteri deneyimi olan ama çoğumuzun adını bile duymadığı markalar var. E-ticaret ile tanınan bir marka olmak için iyi bir plana, doğru bir stratejiye, güvenilir bir e-ticaret altyapısına ve bunun sonunda da mutlu müşterilere ihtiyacınız var. ” şeklinde görüşlerini dile getirdi.