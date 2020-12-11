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Duş Teknesi Nedir? Duş Teknesi Temizliği Nasıl Yapılır?

Herkes hayalindeki dekorasyonu evine yansıtmak ister. Banyo dekorasyonu, evinizin şık olması için oldukça önemli bir yere sahiptir. Özellikle küçük banyolar için dekorasyon konusunda bazı endişeler duyulur. Ancak banyoların küçük olması, çekiciliklerini yitirdikleri anlamına gelmez. Çünkü sadece işlevsel bir alan olmaktan çıkıp, net bir dekoratif bir banyo edinmeye başlamıştır. Banyonuza koyacağınız harika görünümlü duş tekneleri ile dekoratifliğinin değiştirilmesi mümkün olmaktadır. Duş tekneleri, mevcut banyolarda modernlik ve yer tasarrufu sağlamaktadır.

İş Dünyası 11.12.2020, 16:23 11.12.2020, 16:29
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Duş Teknesi Nedir? Duş Teknesi Temizliği Nasıl Yapılır?

Duş teknesinin görünümü, banyonun daha verimli ve işlevsel bir oda haline gelmesini sağlamıştır. Duş teknesi üreticileri, boyutlarının, şekillerinin ve tarzlarının çok çeşitli olması sayesinde bunları her banyoya nasıl mükemmel bir şekilde uyarlayacaklarını biliyorlar. Tüm bunlara maksimum kullanılabilir alandan yararlanmak isteği de eklenmektedir. Küvetin yerine duş tekneleri kategorisinde bulunan şık bir ürün kullanıp banyonun reformunu tasarlayarak banyonuz için çok daha fazlasını başarabilirsiniz.

Duş kabini ve teknenizi seçmek, sadece tasarımla ilgili yaptığınız seçimleri veya seçtiğiniz duş türünü tamamlamakla ilgili değildir. Duş teknesi satın alırken göz önünde bulundurmanız gereken malzeme, maliyet ve alan gibi pek çok faktör vardır.

Harika Duş Teknesi Modelleri

Bir duş kabininin en önemli kısımlarından biri duş teknesidir. Duş teknesini seçmek her ne kadar kolay gözükse de banyonuzun dekoratifliğini belirlemek amacı ile oldukça önemli bir karardır. Duş tekneleri, çok çeşitli farklı banyo alanlarına uyacak şekilde hem yükseklik hem de şekil olarak değişebilir. Kısacası kullanışlı bir banyo için en uygun duş teknesini seçmeniz oldukça önemlidir.

Reçine Duş Tekneleri

Yeni bir duş teknesi almayı tercih edenler arasında kalitesi ve tasarımı ile daha moda olan duş tekneleri, reçineli malzemeden yapılan veya mineral dolgu olarak da bilinenlerdir. Bu plakalar ekstra düz olup kaymaz yüzeyleri ve ayaklarla olan sıcak temasları kullanıcıların en çok beğendiği özelliklerdir. Duş tekneleri yoğun kullanım nedeniyle bozulmayı önleyen çok dayanıklı duş tekneleridir ve mermer gibi diğer malzemelerden farklı olarak temizlenmesi çok kolaydır. Bu tip görsellik ve işlevsellik, tüm ihtiyaçları karşılamak için çok çeşitli renk, model ve boyutlara sahip duş tekneleri ile mümkündür. Ev banyosuna modern bir dokunuş katmak için zarif ve dayanıklı bir alternatif olmaktadır.

Reçine Duş Teknesi Nasıl Temizlenir?

Aslında banyo içinde çok sık kullanılan bir bileşen olduğu için, duş tekneleri rutin bakıma ihtiyaç duyar. Önemli olan duş teknenizin yapıldığı malzemeyle ilgilidir. Malzemenin türüne bağlı olarak farklı önlemler almanız gerekecektir.

Duş kullanımı ile yüzeyde biriken arduvaz efektli doku ve kirler, bol su ile seyreltilmiş en yaygın asit içermeyen ve aşındırıcı deterjanlar ile temizlenebilir. Bu temizliğin yumuşak bir sünger veya pamuklu bez ile yapılması tavsiye edilir. Temizlik bitiminde hem biriken kirleri çıkarmak hem de kullanılan ürün kalıntılarını önlemek için iyice durulamak iyi bir yöntemdir. Duş teknesi temizleme noktasında daha kapsamlı bilgi almak için evim sizlerle!

Mürekkep, oje, çeşitli kozmetikler ve boyalar gibi bazı maddeleri, özellikle de yüzeyle doğrudan ve uzun süreli temas halinde bırakılırsa, duş teknenizi geri dönüşü olmayan şekilde lekeleyebileceğini her zaman aklınızda bulundurun. Daha sonra çıkarmak için uğraşacağınız kirlerin birikimini önlemek için en doğru yaklaşım, günlük temizlik yapmaktır. Maalesef telaşlı yaşamın herkesin bu tekniği benimsemesine izin vermediğini biliyoruz. Bu yüzden, en azından duşu kullandıktan sonra temizlemenizi tavsiye ediyoruz. Bu sayede duş teknenizi daha uzun vadede sağlıklı bir şekilde kullanabilirsiniz.

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