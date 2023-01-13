Duş keyfiniz Geberit ile yeni bir boyut kazanıyor

Sağlıklı bir yaşam ve temiz bir vücudun rutini olmasının yanı sıra zihnen rahatlayıp gevşemeye de yardımcı olan duş almak, bireyin verimli bir gün geçirmesi adına da büyük önem taşıyor. Geçmişte daha kısa vakit geçirilen banyoların günümüzde yükselen önemi, duş yapma sıklığı ve bunu daha keyifli hale getiren faktörleri de öne çıkarıyor. Banyo yapılan alanın hijyen ihtiyaçlarına uygun standartlarda olması son dönemde daha çok önem kazanırken, duş teknesinin banyo içindeki kazalara sebebiyet vermeyecek güvenilirlikte olması da her yaştan kullanıcının öncelik verdiği noktaların başında geliyor. Yüksek standartlardaki her ürününde tasarım ve fonksiyon sunan Geberit, duştaki hijyen problemine CleanLine duş kanalları, güven ve rahatın buluşmasını ise Olona duş teknesi, Nemea duş teknesi, duvar ve yer süzgeci ile mümkün kılıyor.

Yeni dönemin duş deneyiminde hijyen hiç olmadığı kadar önemli: CleanLine duş kanalları

Kullanıcı deneyimini iyileştirmenin yanı sıra güncel ihtiyaçlar göz önüne alınarak da tasarlanan CleanLine duş kanallarının açık gider yüzeyi banyoları modern bir görünüme kavuşturarak duş almaya yenilikçi bir yorum getiriyor. Serinin tasarımındaki eğimli yapı her tip banyoda kullanıma uygunken parmak izini önleyen kaplaması ise kanalı her koşulda temiz bir görünüme kavuşturuyor. Standart ölçülerin ötesinde bir anlayışla banyolardaki duvar kenarı ve duş alanının ortasına pratik bir şekilde konumlandırılan CleanLine, bu özelliği sayesinde özgürlük hissini yaşatıyor. Mevcut yer seramikleri trendlerine uyumlu şampanya, siyah krom ve paslanmaz çelik renk seçenekleriyle ortamın aurasını değiştiren CleanLine’ın istenildiğinde çıkarıp kolayca temizlenebilen saç tutucu tarağı da hijyen problemine kesin çözüm üretiyor.

Beden ve zihin rahatlığı güvenilir bir duş ortamıyla mümkün: Olona ve Nemea duş teknesi

Kullanıcısına kare ve dikdörtgen olmak üzere iki seçenek olarak sunulan Olona duş teknesinin en önemli artısı üstün kaydırmazlık özelliğine sahip kusursuz yüzeyi. Farklı boyutlardaki banyolara 25 farklı ölçüsü sayesinde uyum sağlayan Olona’nın zemin seviyesinin yanında hazır seramik yüzey üzerinde de kullanım fırsatı tanıması, kullanıcısına özgürlük alanı yaratıyor. Taş reçine döküme sahip Olona’nın yapısı, uzun yıllar dayanıklılığını korurken kendi içindeki eğimli özelliği de suyun tahliyesini kolaylaştırıyor. Rahatlatan duş deneyimine elegant bir duruş katan Nemea duş teknesi, parlak beyaz renk seçeneğiyle dikkat çekerken mat beyaz seçeneğiyle de Türkiye’de ilk olma özelliğini taşıyor. 9 farklı ölçüye sahip olan Nemea’nın saç tutucu tarağı, giderin tıkanmasını önlerken hijyenin hakim olduğu bir duş deneyimine davet ediyor.

Ortadan kalkan gider sorunu ile duş almak daha keyifli: Duvar ve yer süzgeci

Duş çözümlerinin vazgeçilmez ögeleri arasında bulunan duvar ve yer süzgeci, üstün Geberit kalitesiyle uzun yıllara dayanan kullanım imkanı veriyor. Gideri yerden duvara taşıyan duvar süzgeci banyonun zeminini bütünsel bir forma bürüyerek uygulaması kolay ve şık bir çözüm olarak dikkat çekiyor. Paslanmaz çelik yer süzgeci ise son derece kompakt yapısı ve fonksiyonelliği ile ikna edici çözümler yaratıyor.