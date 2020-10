DÜNYANIN MUTFAĞINI KURUYORLAR!

Endüstriyel mutfak sektöründe bu yıl 40. yılını kutlayan İnoksan, dünya çapında sektörün önemli markaları arasında yer alıyor. Toplam cirosunun %40’ını ihracattan elde elden İnoksan, 40. yılında da yeni projelere imza atmaya devam ediyor. İnoksan Kurucusu Vehbi Varlık, sektörde yenilikçiliği ve teknolojisiyle örnek, sınırsız çeşidiyle 40 yıldır mutfağın kalbinde yer alan İnoksan’ın hikâyesini şu sözlerle anlatıyor: “1980 yılında küçük bir atölyede başlayan, 40 yıllık başarılarla dolu sürecin sonucunda doğan İnoksan, bugün uluslararası platformlarda yabancı markalar ile rekabet ederken görmek bizler için büyük gurur. Bugün geldiğimiz noktada yılda yüzlerce mutfak projesi çiziyor, yüzlerce mutfak tesisi kuruyoruz. 6 büyük ilde bölge müdürlüklerimiz, 50’ye yakın yurtiçi yetkili bayi ve yurtdışında temsilcilerimiz bulunmakta. Bunun yanı sıra markalaşma ve ürün geliştirme süreçleri ile birlikte yaklaşık 8 yıldır dahil olduğumuz Turquality programı çerçevesinde ihracat rakamlarımızı her geçen yıl yükseltiyoruz.” dedi

“Kenya, Bakü, Mısır, Moskova, Colombo’da mutfaklar kurduk”

Proje kanalında ağırlığını Afrika’nın gelişen ülkeleri olan Kenya, Etiyopya ve Nijerya’da yoğunlaştırmakla birlikte Mısır, Irak, Azerbaycan, Gürcistan, Özbekistan pazarlarında da güzel projeler hayata geçirmeyi planladıklarını dile getiren Vehbi Varlık son dönemde yurt dışında tamamlanan başarılı projelerinden şöyle söz ediyor: “Mercedes Benz Moskova Fabrika Mutfağı, Intercontinental Colombo, Four Points Sheraton Kosova, One Africa Place Kenya, Albatros Group of Hotels Mısır, Ark Hotel Juffair Bahrain, Glee Hotel Kenya, Tekfen Ministry of Taxes Bakü, Merit Hotel KKTC. Özbekistan’da son dönemde gerçekleştirdiğimiz Taşkent Hilton projesinden de bahsetmeliyim. Toplamda 2,5 milyon euroluk; ana mutfak, açık büfeler, çamaşırhane ve soğuk odaların komple yapıldığı projeyi yaklaşık 4 ay gibi kısa bir sürede ciddi bir emekle teslim ettik.”

“Mutfak müteahhitliği yapıyoruz”

“Rekabetin çok hızlı olduğu sektörümüzde rekabette hizmet kalitesi öne çıkıyor” diyen Vehbi Varlık sözlerini şöyle sürdürüyor: “Bizler bir nevi mutfak müteahhitliği yapıyoruz. Anahtar teslim mutfaklar projelendiriyoruz. Her işletmenin, her müşterinin şartlarına uygun tasarımda mutfaklar yapmak çok zor ancak bir o kadar da keyifli. Mesleğimiz birikim gerektiren bir meslek ve bu sektör bunu başarıyla yerine getiriyor. Bahsedilen rakamlara da baktığımızda gelecek yıllarda daha başarılı işlere imza atacağımıza ve dünyada sesimizi duyurmaya devam edeceğimize inanıyorum.”

4 milyon liralık SAP yatırımımızı tamamladık

Dijitalleşmeye yönelik atılan adımlar çerçevesinde 5 yıl önce faaliyete geçirilen İnoksan Çağrı Merkezi’ni de her geçen gün geliştirdiklerini sözlerine ekleyen Varlık, “2 milyon avroluk makine yatırımımızla özellikle stratejik ürün gruplarında kapasite artışı gerçekleştirdik. Ayrıca 4 milyon TL’lik yatırımla SAP kurulumumuzu tamamladık. İnoksan Çağrı Merkezi’nde ayda ortalama 6 bin çağrı yanıtlıyor.

Ar-Ge Merkezimiz büyüyor

İnoksan cirosunun %2’sini Ar-Ge çalışmalarına ayırıyor ve “sektöre değer katan” işler ortaya koymaya gayret ediyor. Inosmart Fırın Ailesi ve Bulaşık Yıkama Makineleri’nde sektörün öncelikli tercihi olmaya devam eden İnoksan, pandemi döneminde de ürün gamını geliştirmeye devam etti. İnoksan Ar-Ge Merkezi sürekli gelişen teknolojik alt yapısı ve nitelikli iş gücüyle büyüyor. Varlık: “35’in üzerinde özgün endüstriyel ürün tasarım tescilimiz bulunuyor. Öte yandan Türkiye’de ilk yerli kombi fırını üreten şirket biziz. Inosmart marka fırınlarımız ve bulaşık yıkama makinelerimizin oluşturduğu BYM ailemiz sektörün büyük beğenisini topluyor” şeklinde konuşuyor.