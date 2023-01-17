DÜNYANIN MOBİLYA ZİRVESİNE DOĞTAŞ’IN TREND ÜRÜNLERİ DAMGA VURACAK

24-29 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek IIFF 2023 İstanbul Mobilya Fuarı’na sayılı günler kaldı. Avrupa’nın en büyük mobilya fuarı olma özelliği taşıyan İstanbul Mobilya Fuarı’na, 150’ye yakın ülkeden 20 binin üzerinde yabancı olmak üzere 140 binden fazla ziyaretçinin fuara gelmesi hedefleniyor. Bu yıl özellikle Avrupa ve Amerika kıtasından ziyaretçiler beklenen fuarda Doğtaş, 2023 yılının trend olacak Koltuk takımı, köşe takımı, yemek ve yatak odaları, genç grubu ve aksesuarlarını sergileyecek. Fuar, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi ile İstanbul Fuar Merkezi’nde eş zamanlı olarak toplam 25 salon 260 Bin m2 sergi alanında düzenlenecek.

2023 TREND ÜRÜNLERİ DÜNYAYLA BULUŞACAK

Türkiye’nin global mobilya markası Doğtaş, dünyanın mobilya zirvesi IIFF 2023 İstanbul Mobilya Fuarı’nda 2023 ürünlerini tanıtacak. Yurtdışında önemli başarılara imza atan Doğtaş, dünya mobilya sektörünün gözlerini kendine çevirmeye hazırlanıyor. Yaşam alanlarına değer katan tasarım zenginliği ve kalitesiyle Türk mobilyasının dünyadaki yıldızlarından olan Doğtaş, Yatak odası takımlarından yemek odasına, koltuk takımından genç odasına, oturma odasından bebek odasına, ev dekorasyonuna estetik katan aksesuarlarına kadar ürünlerine kadar dünyanın dört bir yanından gelen yatırımcıların beğenisine sunacak. Doğtaş Mobilya İstanbul Fuar Merkezi’nde Hall: 8 stant: 804’te yer alacak.