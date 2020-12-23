Dünyanın ilk ve tek pop-up kahve dükkanı

Avrupa, ABD ve Türkiye’de eş zamanlı faaliyete geçen Good for You, 2021 içinde Türkiye’de 200, dünya genelinde 800 bayiye ulaşmayı hedefliyor.

Türkiye’de son dönemde kahve tüketimi ve beraberinde kahve dükkanlarının sayısı hızla arttı. 2019'un ilk 10 ayında 61,6 bin ton olan tüketim, 2020'nin aynı döneminde kafelerin ve ofislerin sınırlı hizmet vermelerine rağmen çok az düşüşle 60,4 bin ton oldu. TUİK verilerine göre kahve makinaları ithalatının 2019 yılının ilk on ayında 155 bin iken 2020'nin aynı döneminde 251 bine yükselmesi; kahve tüketiminin daha çok evlere kaydığına işaret ediyor. Görülen o ki, Türk halkının kahve tüketimi pandemiden olumsuz etkilenmiyor.

Good for You’da dükkan kirası yok.

İki Türk girişimcinin kurduğu dünyanın ilk pop-up kahve zinciri Good for You, gıda perakendesinde dengeleri değiştiriyor. Pandemi ile mücadelede alınması gereken tedbirler doğrultusunda dünya genelinde gıda perakendesi büyük zarar görürken, gel-al konseptinde faaliyet gösteren kahve dükkanları da bunlar arasında yer aldı. Yeni bir iş modeli ile yola çıkan Good for You, klasik kahve zincirlerinin tüm sorunlarını ortadan kaldırıyor. Bu modelde dükkan kirası yok. Mal sahipleri ile ciro hasılat paylaşımı ile anlaşmalar yapılıyor. Dükkan sahipleri dolaylı olarak işe ortak oluyor. 24 saatte kurulabilen, dekorasyon masrafını sıfıra indiren dükkanlarla faaliyet gösteriliyor. Böylelikle herkesin kazanacağı bir iş birliği kuruluyor.

Türkiye’de sadece 3 ayda 25.500 dükkan kiracısını kaybetti.

Pandemi sürecinde pek çok dükkan, mağaza ve alışveriş alanının boşaldığını ve uzun süre de boş kalacağına dikkat çeken Good for You Kurucu ortağı Cem Akın, “TESK verilerine göre pandemi ile birlikte Türkiye’de sadece 3 ayda 25.500 dükkan kiracısını kaybetti. Mal sahipleri ve kiracılar arasında yaşanmakta olan yasal sorunlar da cabası. Good for You pop-up dükkan konsepti, krizi atlatmada ve yeni ekonomik düzene uyum sağlamakta gıda perakendecisinin en büyük silahı olacak. Pop-up dükkan, boş bir ticari gayrimenkulün belli bir zaman diliminde ağırlık olarak cirodan pay verme şekliyle kiralanması anlamına geliyor. Adı üzerinde hızla, pratik şekilde bir anda açılan, ardından da aynı şekilde farklı bir mekanda devam etmek üzere toplanan dükkan anlamında. İşte Good for You tam da bu misyonla pandemi sonrasında hayatlarını değiştirmek isteyen girişimcilere fırsat yaratıyor. Bayilerimizi kendi işinin patronu yapıyoruz. Onları eğitiyor; satış, ikna, iletişim teknikleri ve yönetim öğreterek, özgür kılıyoruz. Good for You, dünyanın en ekonomik kahve girişi, franchise giriş bedeli yok, dükkan açmanın bedeli her şey dahil 70.000 TL.” olduğunu ifade ediyor.

“Biz mahalle kahve dükkanlarıyız”

“Kahve dediğimize bakmayın; aslında biz iyilik işindeyiz” diyen Akın şöyle devam ediyor: “Kahve bizim için sadece araç, asıl amacımız ise kendi işini kurmak isteyen iyi insanlar bulmak. Tüm bayilerimiz dükkanlarına bir iyilik ekliyor. Bunun için özel bir iyilik testi yapıyoruz. Her bayi adayı ile bizzat görüşüyor ve değerlendiriyoruz. Sistem iyilik üzerine kurulu. Biz mahalle kahve dükkanlarıyız. Bulunduğumuz lokasyonun iyilik ve pozitif enerji alanı olacağız. Örneğin Antalya’daki bayimiz çocuklara ücretsiz müzik dersleri veriyor, Mersin’de odağımızda dijital pazarlama öğreteceğimiz kadın girişimciler var, Beşiktaş’taki dükkanımız her gün ücretsiz kahve dağıtacak, Malatya’da ise çocuklara ücretsiz etütler düzenleyeceğiz. “.

Hedef, 2021’de dünya genelinde 800 Good for You dükkanı!..

Good for You Türkiye mağazaları için Ekim 2020’de talep toplanmaya başlandı. Sisteme 60 gün içerisinde 1.200’ün üzerinde talep geldi. Şu an Türkiye genelinde İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Manavgat, Mersin, Hatay, Gaziantep, Malatya olmak üzere 12 şehirde 20 Good for You bayisi var. Proje Türkiye, İngiltere, Avrupa ve Amerika’da eş zamanlı olarak hayata geçirildi. 2021 yılı sonunda dünya genelinde 800 bayiye ulaşılması hedefleniyor.

“Good for You bayileri girişimden umutlu”

Good for You ile girişimcilik dünyasına adım atan bayiler ise girişimden umutlu. Malatya Good for You bayisi Nazife Altanay ”İki çocuk annesi bir kadından girişimci olmaz diyorlar. Yanılıyorlar. Bana göre girişimcilik bir unvan değil inançtır. Gözlerinizle görmek isterseniz Malatya’daki Good for You dükkanıma bekliyorum.” derken, İstanbul’dan Tarık Tan, “Hayallerimi gerçekleştirmek için yola çıktım. Ben her işi yaptım. Bizde bir söz vardır. Laleli’de işe başlayan Laleli’den çıkamaz diye. Bu yanlış. Ben Good for You ile çoktan yoldayım.” diyor. İzmir’den Dilara Aldemir ise girişimci olmak isteyenlere şöyle sesleniyor: “Gençler için girişimcilik demek dijital demek. Yok öyle bir şey. Bizler için girişimcilik yaptığın işe yıkıcı bir yenilik getirmek demek. Biz Good for You’da kahve dükkanı açmıyoruz. Biz zincirlere başkaldırıyoruz. “.