Dünyanın hayvan besleme uzmanından sağlıklı gelişime odaklanan buzağı mamaları

Yeni doğan bir buzağı, hayatta kalabilmek için ihtiyaç duyduğu tüm besin maddelerini anne sütü aracılığıyla karşılamaya çalışıyor. Ancak zaman içerisinde insan ihtiyaçlarına göre dönüşerek, insanlar için değerli bir besin maddesi olan inek sütü içerdiği protein ve yağ oranı bakımından buzağının ihtiyaçlarının çok üstünde; mineral ve vitamin oranı bakımındansa buzağının gereksiniminin çok altında kalıyor. Pastörize edilmeden inek sütünün doğrudan buzağıya verilmesi de ayrıca birçok zoonoz hastalığın yayılmasına neden oluyor. Buzağı mamaları bilindiği gibi tamamen steril içeriklerden oluşturuluyor. Dünyanın hayvan besleme uzmanı Trouw Nutrition, LifeStart konsepti içerisinde yer alan Sprayfo ve Milkivit Buzağı Mamaları ile buzağıların beslenme ihtiyaçlarını mükemmel bir şekilde karşılayarak geleceğin güçlü hayvanlarının yetiştirilmesine katkı sağlıyor.

İnek sütü buzağıların beslenme ihtiyacını karşılamada yetersiz kalıyor

Mükemmel kıvam, stabilite, çözünürlük ve sindirilebilirlik özelliklerinin yanı sıra vitamin ve minerallerle zenginleştirilmiş buzağı mamalarının hayvanların gelişimi için sağlam bir temel oluşturduğunu söyleyen Trouw Nutrition Türkiye CMR Ülke Müdürü ve B2F Satış Direktörü Tanzer Kılcıoğlu, Sprayfo ve Mikivit Buzağı Mamaları ile ilgili önemli bilgiler paylaştı: “Dünyaya gelen bir buzağının ilk ayları; ineğin metabolik programlanması, yaşam süresi ve performansı üzerinde hayati rol oynuyor. Ancak buzağı bu dönemde ihtiyaç duyduğu besin maddelerini, yetersiz miktarda verilen inek sütünden tam olarak karşılayamıyor. Bu durum, buzağıların iki ila dört günlük ağız sütü beslemesi sonrasında zengin içerikli bir buzağı maması ile desteklenmesini zorunlu kılıyor. Trouw Nutrition olarak LifeStart konseptimiz kapsamında hayata geçirdiğimiz Sprayfo ve Milkivit Buzağı Mamalarının temelinde, erken dönemlerinde doğru ve yoğun bir besleme programı ile yetiştirilen hayvanların ilerleyen evrelerde üstün bir performans gösterdiğini kanıtlayan bilimsel çalışmalar bulunuyor. Sprayfo ve Milkivit ile beslenen bir buzağı, geleneksel yöntemlerle yetiştirilmiş bir buzağıya göre çok daha sağlıklı bir gelişim gösterirken, ilerleyen zamanda verimliliği yüksek süt üretimi sağlayan, erken buzağılayan, güçlü ve sağlıklı bir inek olarak hayatına devam ediyor.”

“Hayvancılık sektörü için öncü rol üstleniyoruz”

Gün geçtikçe artan dünya nüfusunun temel besin ihtiyacını sağlıklı ve sürdürülebilir bir biçimde karşılayabilmek için hayvancılık sektörüne büyük bir rol düştüğüne dikkat çeken Kılcıoğlu; “Trouw Nutrition olarak Sprayfo ve Milkivit Buzağı Mamalarını; süt bileşenleri, peynir ve tereyağı üretim sürecinden çıkan besin maddeleri ve bitkisel kaynakları harmanlayarak üretiyoruz. Bu bileşenlerin karıştırılması, pastörize edilmesi, homojenleştirilmesi ve püskürtülerek kurutulması sürecimizi tamamen genç hayvan beslenmesine uygun olacak şekilde gerçekleştiriyoruz. Sonuç olarak, stabilite, çözünürlük ve sindirilebilirlik açısından mükemmel bir tutarlılığa sahip olan üstün kaliteli buzağı mamalarını sektörün hizmetine sunuyoruz. Süt endüstrisinin doğal çıktılarını katma değerli buzağı mamalarına dönüştürerek hayvancılık sektörü için çok önemli ve öncü bir rol üstleniyoruz.” diyerek sözlerini tamamladı.