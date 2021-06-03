Dünyanın En Uzun Tünelinde Türk İmzası...

Dünyaya Türk firmalarının nitelikli ve kaliteli hizmet verdiğini her işbirliğinde kanıtlayan Mono Steel, 21 yıl önce kazı çalışmalarına başlanan ve 2020 yılında tamamlanan Gotthard Base Tüneli’nin çelik konstrüksiyon faaliyetlerine yer aldı.

57 kilometre uzunluğu, 2300 metre derinliğiyle “dünyanınen uzun ve en derin demiryolu tüneli”olarak tarihe geçen Gotthard Base Tüneli; çapraz geçişler, erişim tünelleri ve şaftlarla birlikte toplam 152 kilometreye kadar ulaşıyor. İsviçre'nin Zürih kentinden İtalya'nın Milano kentine gidişi 2 saat 40 dakikaya düşüren tünel, Japonya’daki 54 kilometrelik Seikan Tüneli'ni geçerek dünyanın en uzun demiryolu tüneli olma unvanını da elinde bulunduruyor. Tünel sayesinde, Avrupa da çelik ağlarla birbirine bağlanıyor. Hollanda’nın Rottherdam şehrinden başlayıp İtalya’nın Genoa şehrinde tamamlanan demiryolu ağı, tünelin açılışıyla çok daha hızlı ve kısa süreli seyahate imkan tanıyor.

Mono Steel’in de aralarında bulunduğu konsorsiyum tarafından yapımına 1999 yılında başlanan tünel için 20 milyar Euro’ya yakın harcama yapıldı. 21 yıl süren inşaat çalışmalarında 300 km uzunluğunda ray döşendi. Toplamda 152 km uzunluğa sahip tünelde 2500'den fazla Türk ve yabancı işçi görev aldı.

Mono Steel’in ortaklarından Mustafa Toprakçeken, “Ford Fabrikası, Rixos Otelleri, Paris Metrosu, Münih Metrosu, Stockholm Metrosu, Lozan Tünel Projesi, Snowy 2.0 Hydro Santral Projesi gibi bir çok önemli projede yer alarak dünyaya Türk adını yazdırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Gotthard gibi dünyaca bilinen bir projede yer almak da bizim için önemli bir başarı oldu. Planlama, üretim, tedarik ve lojistikteki hızımıza; kaliteli işçiliğimiz, profesyonel bakış açımız, yerinde analizlerimiz eklenince, böylesi büyük bir yükün altından da kolayca çıktık. Dünyanın en uzun ve en derin tüneline imzamızı attık, şimdi de daha büyük projeler için yolumuza devam ediyoruz,” diye açıklıyor.