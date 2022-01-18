Dünyanın en ince görünümlü klozet kapağı Bien Vento Monoslim’e ‘Oscarlık’ ödül

Özgün tasarım anlayışı, yenilikçiliği ve teknolojiye bakışıyla öne çıkan Bien, banyolarda göz alıcı dönüşümlere imza atarken, sektörün önde gelen temsilcilerinin de beğenisini toplamaya devam ediyor.

Üstün teknolojiye sahip ürünleriyle bugüne kadar ulusal ve uluslararası pek çok ödülün sahibi olan Bien, son olarak yapı sektörünün Oscar’ı sayılan Altın Çekül Ödülleri kapsamında özel bir ödülün sahibi oldu.

Üstün Bien teknolojisiyle üretilen dünyanın en ince görünümlü klozet kapağı ‘Monoslim’, Altın Çekül 2022’de Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü. Tasarımda minimal yaklaşımın temsilcilerinden Monoslim, inceliğinin yanı sıra sessizliğiyle de banyolara zarifliği yansıtıyor. Monoslim, sessiz ve yavaş kapanan kapağıyla dikkat çekerken, antibakteriyel yüzeyi sayesinde maksimum hijyen sunuyor.