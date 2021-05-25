Dünyanın en eski kağıt firmasını hangi Türk iş insanı alıyor?

Eren Holding’e ait Modern Karton, sadece Türkiye’nin değil, Avrupa’nın da en önemli oluklu mukavva üreticilerinden.

2015 yılında yaptığı 350 milyon Euro’luk yatırımla devreye aldığı 5’inci kağıt tesisiyle üretimini 1 milyon tona çıkaran Modern Karton Sanayi, toplamda 508 bin metrekarelik alanda yaptığı üretimle, kağıt sektöründe dünyanın en gelişmiş teknolojisine sahip şirketlerinden biri.

Eren Holding, Türkiye’nin ardından ilk yurtdışı yatırımına hazırlanıyor. Eren Holding’e ait Modern Karton, yurtdışındaki ilk yatırımını ise İngiltere’de yapma kararı aldı. Türk şirket, dünyanın en eski kağıt firmalarından biri olan UPM’in İngiltere’nin Shotton kentinde yer alan gazete kağıt fabrikasını ve tüm varlıklarını satın almak için anlaşma imzaladı.

Anlaşmanın bu yılın 3’üncü çeyreğinde tamamlanmasıyla Shotton tesisinin Eren Holding’e geçmesi bekleniyor.

Finlandiya merkezli dünyanın en büyük kağıt şirketlerinden biri olan UPM’in Shotton tesislerinde 190 kişi çalışıyor.

Bu çalışanlar da Eren Holding bünyesine katılacak. UPM Communication Papers Başkan Yardımcısı Winfried Schaur, “Bu anlaşmadan çok memnunuz. Shotton kağıt fabrikamızdaki çalışanlar için uzun vadeli bir gelecek bekliyor.

Bu satış aynı zamanda Eren Holding’in Birleşik Krallık pazarındaki işini büyütmesini de destekleyecek” dedi. Eren Holding’in, bu satış için ödeyeceği bedel ise açıklanmadı.

FRANSA’DAKİ FABRİKASI 1452’DE KURULDU

Helsinki merkezli UPM, 11 milyar Euro’luk ciroya sahip, alanında dünyanın en önemli şirketlerinden. 12 ülkede tesisi bulunan, bu tesislerde de 18 bin 700 çalışanı istihdam eden UPM, 1996 yılında Kymmene Corporation ve Repola Oy adlı iki Finli şirketinin birleşmesinden bir araya geldi.

Her ne kadar 25 yıllık bir geçmişi olsa da firma oldukça eski. Hatta dünyanın en eski kağıt firması. Fransa’nın Docelles kasabasında 1452 yılında kurulan Papeteries de Docelles'in sahibi olan UPM, 1830’larda dünyada ilk kez kağıt yapma makinesinin de üreticisi.

Finlandiya’da 1880’lerde kağıt hamuru üretmeye başlayan, 1920’lerde ise kağıt dönüşüm işine ilk giren şirket olan, o zamanki adıyla Kymmene, 1889 yılında da günümüzde kullandığı logosunu tasarladı.

Fin ekonomisinde ilk logo kullanan şirket olan UPM, Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer alan tek kağıt şirketi.

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi LEAD sürdürülebilirlik liderlik platformuna davet edilen tek orman endüstri firması da olan UPM’in hisseleri ayrıca Helsinki Borsası’nda işlem görüyor.

Kerim Ülker/Dünya