Dünyanın en büyük gelgit türbininin kesintisiz enerjisi Teksan’dan

Ar-Ge merkezinde geliştirdiği yenilikçi teknolojilere sahip kesintisiz enerji çözümlerini 6 kıtada 130’dan fazla ülkeye sunan Teksan, dünyanın birçok ülkesinde önemli referans projelerin tercihi oluyor. Uzun yıllara dayanan tecrübesi, mühendislik gücü, kaliteli üretim anlayışıyla Orbital Marine Power’ın hayata geçirdiği dünyanın en güçlü gelgit türbini Orbital O2 projesinin jeneratör çözüm ortağı olan Teksan, imza attığı projelerle yenilenebilir enerji sektörüne katkı sağlıyor.

Orbital Marine Power’ın geliştirdiği ve Orbital O2 adını taşıyan 74 metre uzunluğundaki araç, Orkney’nin eşsiz deniz ortamında saniyede 4 metreye ulaşan yüksek hızdaki gelgit akıntısından elektrik üretiyor. O2 önümüzdeki 15 yıl boyunca yenilenebilir ve temiz enerji sağlayacak. Gelgit türbini O2’nin ürettiği yeşil enerji, su altı kablo bağlantısı ile yerel elektrik şebekesine aktarılıyor. 2MW gücündeki türbin Birleşik Krallık’ta ortalama 2 bin evin yıllık enerji ihtiyacına yanıt verebilecek kapasiteye sahip.

Yenilenebilir gelgit enerjisinden elektrik üretilmesini sağlayan Orbital O2’de projenin deniz koşullarına özel olarak geliştirilen Teksan jeneratör kullanıldı. Gelgit türbinleri, suyun havadan 835 kez daha yoğun olmasından dolayı rüzgar enerjisine kıyasla çok daha fazla bir itme gücü üretir. Deniz suyunun yoğunluğu nedeniyle dayanıklılığın ön plana çıktığı projede, jeneratörün ürün dayanımını artırmak amacıyla çeşitli değişiklikler ve iyileştirmeler gerçekleştirildi. Deniz altında konumlandırılan dev pervaneleri ile elektrik üreten dünyanın en güçlü gelgit türbini Orbital O2’nin üzerinde yer alan Teksan jeneratörü, yenilenebilir enerji üretiminin en güzel örneklerinden biri olan bu projeye önemli bir katkı sağlıyor.

Dünyanın pek çok ülkesinde önemli referansları bulunan Teksan, önümüzdeki dönemde inovatif çözümleri ile global ölçekteki farklı yenilenebilir enerji projelerinde yerini almak amacıyla çalışmalarına hızla devam ediyor.