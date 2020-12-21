Dünyada kamudan en çok ihale alan şirketler hangileri?

Güncellenmiş yeni listede, Limak 1. olurken, ikinciliği büyük kriz yaşayan Brezilya'dan Odebrecht Sa şirketi aldı. Limak 49 milyar dolar ile birinci olurken, Brezilyalı şirket 43 milyar dolarla ikinci oldu.

Dünya Bankası'nın listesindeki 3.ve 4. şirketlerde Türkiye'den. Cengiz İnşaat 42.1 milyar dolar ile 3. Kolin ise 40.4milyar ile 4. sırada yer aldı

Dünyada Kamu'dan en fazla ihale alan şirketer: