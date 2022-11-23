Dünyada 150 milyon mesajın trafiği MAP ile gerçekleşiyor

Yüzde yüz Türk sermayesi ve iş gücü ile çeyrek asırdan bu yana elektronik veri değişimi ve dijital dönüşüm alanında faaliyet gösteren MAP, dünyanın 5 kıtasında 1500'ün üzerinde müşterinin veri akışını yönetiyor. 150 milyonun üzerindeki toplam mesaj hacminin 15 milyonu değerli iş dokümanlarından oluşuyor. Türkiye elektronik veri değişimi sektöründe sipariş, irsaliye, fatura, mal kabul, satış tahmini, satış raporları, finansal dokümanlar dahil olmak üzere yılda 15 milyon değerli evrakın taşınmasını da yüzde 0.002 hata ile gerçekleştiren MAP, 2 milyar doları aşan ticaret hacmine veri alışverişi hizmeti veriyor.

MAP E-Ticaret ve Veri Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Tuncel, konusunda dünya lideri kabul edilen Opentext|GXS şirketinin 19 yıldır münhasır çözüm ortağı olarak dünyada 1500’ü aşkın müşterinin veri akışını yönettiklerini dile getirdi. Yılda 150 milyon adetlik mesaj trafiği ile 2 milyar doları aşkın bir ticaret hacmine veri değişim hizmeti sağladıklarını belirten Tuncel, özellikle otomotiv ve perakende sektörleri başta olmak üzere 10’dan fazla sektörde yaygın bir ağa sahip olduklarını vurguladı.

Dayanıklı tüketim, mobilya, gıda, tekstil, turizm, sağlık, ilaç, HORECA, Q-Ticaret sistemleri, DIY, finans, lojistik ve savunma sanayi alanlarında da giderek büyüyen bir ağı yönettiklerine değinen Hakan Tuncel, “5 kıtada 30 ülkede aktif bağlantı noktaları ve sektöre özel çözümlerimizle KOBİ’lere ve büyük ölçekli firmalara hizmet veriyoruz. ‘Sürdürülebilir, güvenilir ve erişilebilir’ prensipleriyle şirketlerin işini dünya ile entegre ediyoruz. Dünya ölçeğinde faaliyet gösteren birçok Türk markası bulunuyor. Bu firmaların yurtdışı yolculuklarında yanlarında bulunmak hem bizim hem de müşterilerimiz için önemli fırsatlar sunabiliyor. Bunu denediğimiz her örnekte çok olumlu faydalar ortaya çıkardık. Bu iş birliklerinin daha da artması gerektiğine inanıyoruz” dedi.

Her sektöre özel çözüm

MAP’ın, bağımsız işletmeler ya da bağımsız sistemler arasında bilgi alışverişini otomatikleştiren, bu akışın sıfır hata ile sürekli ve denetlenebilir bir şekilde sürdürülmesi için hizmet sağlayan bir servis şirketi olduğunu belirten Hakan Tuncel, misyon ve vizyonlarını şöyle özetledi: “MAP olarak bir işletmeye kattığımız en büyük değer, standartlara uyumluluk ve küreselleşen dünyada bölgesel farklılıkların tümünü kucaklayabilen bir bilgi ve deneyim havuzu sunmamızdır. Bize göre bir entegrasyon servis sağlayıcının esas işi, entegrasyon kurmak değildir. Esas katma değer, bu entegrasyonun yaşamasını, güncellenmesini ve sıfır hata ile çalışmasını garantilemek için yaptıklarınızda gizlidir. Biz buna inanıyor ve bunu sunmaya gayret ediyoruz.” Müşterileri için terzi işi çözümler geliştirip, anahtar teslimi çözümler için proje yönetimi hizmetleri sunduklarını dile getiren Hakan Tuncel, Türkiye’de pek çok büyük ölçekli şirkete hizmet verdiklerini kaydetti. MAP’ın aynı zamanda Türk otomotiv endüstrisindeki en büyük elektronik veri değişimi sağlayıcısı olduğuna dikkat çeken Tuncel, “Ford Otosan ve Tofaş’ın tek EDI sağlayıcısıyız. 15'ten fazla ana sanayi otomotiv üreticisi ile bağlı ve Türkiye'deki OEM'ler ile 500'den fazla otomotiv tedarikçisi arasında çift yönlü iletişim sağlıyoruz” bilgisini verdi.

Yıl sonu büyüme hedefi % 100

Sadece Türkiye’de değil dünyada da şirketlerin hayatlarını kolaylaştırmak ve verimliliklerini artırmak için 5 kıtada aktif bağlantı noktaları bulunduğuna değinen Hakan Tuncel, bu yıl sonunda geçen yıla göre yüzde 100’ün üzerinde bir büyümeye imza atmayı hedeflediklerini vurguladı. Romanya’da 4 yıldır yerel bir iş ortağı ile de 300 tedarikçiye kendi dillerinde destek vermekte olduklarına da dikkat çeken Tuncel, “Türkiye’de bizim gibi farklı sektörlerde veri entegrasyonu alanında çözüm sunan başka bir firma yok. İçinde bulunduğumuz sektör için farklı ülkelerde ve dillerde hizmet sunabilmek oldukça kritik bir ayrıştırıcı özellik. Biz bu yolculuğun henüz çok başındayız. Şu an için Türkçe’ye ek olarak İngilizce, Fransızca, Almanca, Romence ve Rusça konuşan arkadaşlarımız mevcut. Teknoloji ve kalifiye personel açısından Türkiye dünyanın büyük bölümüne çözüm ve hizmet sunabilecek kapasiteye sahip. MAP olarak biz de buradaki kaynaklarımızla dünya genelinde hizmet sunabilen bir yapıya doğru yönelmiş durumdayız” diye konuştu.

Hollanda’da şirket satın alma gündemde

Gelecek dönem planları hakkında bilgi de veren Hakan Tuncel, yatırımlarını Avrupa genelinde yaygın bir hizmet ağı oluşturmak amacıyla planladıklarını vurguladı. Orta ve uzun vadede öncelikle Avrupa’da büyümeye devam etmek istediklerini belirten Tuncel, şu bilgileri verdi: “Pandemi öncesinde başladığımız yurt dışına açılma projemize hız verdik. Avrupa Bölgesi’nde şirket satın alma ya da birleşmesi yöntemi ile daha aktif bir rol almayı planlıyoruz. Bu amaçla bazı ülkelerde bizimle benzer şirketlerle iş birliği ya da satın alma alternatiflerini değerlendirmekteyiz. Hollanda ve İngiltere öncelikli arayışta olduğumuz ülkeler. Bu iki ülkeden birinde bize benzeyen ve tamamlayıcı ürün ve hizmetler sunan bir firmayı %100 satın alma yollarını araştırıyoruz. Umuyorum ki bu konuda yakında heyecan verici gelişmeleri paydaşlarımıza duyurma şansı yakalayabileceğiz.”