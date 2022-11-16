Dünya seramik sektörü Unicera'da buluştu! Fuarın gözdesi Uşak Seramik oldu...

FUARDA TARİHİ REKOR

Bu sene fuarın ilk defa Unicera A.Ş kimliğiyle yapıldığını belirten Türkiye Seramik Federasyonu (TSF) Başkanı Erdem Çenesiz, "Rekor kıracak seviyede büyüyen bir fuara sahip olmak kolay olmuyor. Bu yıl gerçekleşen fuarda 270 yerli 30 yabancı firmamız var. Geçen sene 120 bin ziyaretçiyle rekor kırılmıştı, bu sene de kıracağız. Kendi ürün portföyümüzü eskiye kıyasla daha iyi hale getirdik. Türk seramiği dünyanın en iyi seramikleri arasında artık. İhracat rakamlarına baktığımızda enerji fiyatlarının artışı seramik ürün fiyatlarını yukarı taşıdı. Miktar olarak istediğimiz yerde değiliz. Pazar çeşitliliği ve ürün miktar sayısını artırarak çok farklı coğrafyalarda çok güçlü işler yapacağımıza inanıyoruz. Buna inancımız tam. Türkiye tam manasıyla seramik üretim ülkesidir." değerlendirmesinde bulundu.

UŞAK SERAMİK'E ZİYARETÇİLERDEN TAM NOT

Ticaret Bakanlığı ve KOSGEB tarafından desteklenen ve yıldan yıla artan istikrarlı büyüme grafiği ile dikkati çeken UNICERA'da sektöründe her zaman ilkleri başaran Uşak Seramik damga vurdu. Katılımcı ve ziyaretçilerden tam not almayı başaran Uşak Seramik, fuarda yeni iş birliklerine de imza attı.

Standını ziyaret ettiğimiz Uşak Seramik'in Yönetim Kurulu Başkanı başarılı iş insanı Durmuş Tanış'a mikrofon uzattık. Tanış, yeni ürünlerine olan ilginin oldukça yüksek olduğunu belirtirken, enerji maliyetlerinden kaynaklanan poblemlere de vurgu yaptı.