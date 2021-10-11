Dünya plastik endüstrisi 30. kez Tüyap’ta buluşuyor

Bir önceki fuarda Amerika, Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve Asya bölgesinden 7 bin 801 yurt içinden 44 bin 560, toplam 52 bin 361 ziyaretçi ve 48 ülkeden alım heyeti ağırlandı. İhracat faaliyetlerini artırmaya odaklanan sektör temsilcileri için yurt dışından alım heyeti çalışmaları bu yılki fuar için de kesintisiz sürüyor. Fuara 50 binin üzerinde nitelikli ziyaretçi bekleniyor.

En yeni teknolojiler ve ürünler sergilenecek

Plastik makinelerinden makine yan ve ara sanayi ürünlerine, ham madde ve kimyasallardan ısı kontrol cihazlarına kadar plastiğin alanına giren en yeni ürün ve teknolojilerin sergileneceği fuar, yüksek katılımcı sayısı ile 1-4 Aralık 2021 tarihlerinde uluslararası düzeyde çok önemli gelişmelere sahne olacak. Fuar, 4 Aralık Cumartesi günü 18.00’e kadar ziyaret edilebilecek.

Plastik endüstrisi yeni nesil fuarcılık deneyimi ile tanışacak

Tüyap’ın geliştirdiği dijital çözümlerle katılımcı firmalar ve ziyaretçiler online iş ağı platformu Business Connect Programı üzerinden dijital ortamda bir araya gelecek. Bu program sayesinde fuardan önce, fuar sırasında ve fuardan sonra online çözümler ile katılımcılar ve ziyaretçiler kesintisiz buluşacak. Business Connect Programı sayesinde fuar başlamadan önce katılımcı ve ziyaretçiler birbirlerinin online profillerini görüntüleyebilecek, dijital platformda yapacakları toplantılar için istek gönderebilecek, ilgilendikleri ürünleri ve hizmetleri kolayca filtreleyip doğru ürüne ve kişiye ulaşabilecekler. Fuar öncesinde planladıkları toplantıları ister uygulama üzerinden dijital olarak isterlerse yüz yüze fuar esnasında yapabilecekler. Katılımcılar fuar sonrasında da kayıt yaptırmış ziyaretçileri inceleyebilecek, mesajlaşabilecek ve bu platform üzerinden potansiyel müşteriler ile ticarete devam edilebilecek.

Görüşmeler fuar öncesinde başlayacak

Katılımcılar, Tüyap tarafından geliştirilen Business Connect Programı üzerinden fuar öncesinde 15-30 Kasım tarihleri arasında arama ve filtreleme yaparak uygun iş bağlantılarını bulabilecek, talep gönderebilecek, mesajlaşabilecek ve toplantı planı yapabilecekler. Fuar sırasında yapacakları verimli iş görüşmeleri için altyapı oluşturma şansı elde edecek. 1-4 Aralık tarihleri arasında eşleşen katılımcı ve ziyaretçiler, Business Connect Programı üzerinden online veya yüz yüze toplantı yapabilecekler.

Fuarlar sonrasında da etkileşim sürecek

Tüyap, benimsediği yeni nesil fuarcılık anlayışıyla fuar sürelerini de uzattı. Katılımcılar fuar sonrasında 6-17 Aralık tarihleri arasında da görüşmelerini online olarak sürdürebilecek.

Güvenli fuar ortamı

Düzenlediği fuarlar aracılığıyla savunmadan ambalaja, tarımdan inşaat sektörüne kadar çok sayıda sektörün gelişimine yön veren Tüyap, her fuarda uyguladığı COVID-19 tedbirlerini Plast Eurasia buluşmasında da titizlikle uygulayacak. Türk Standartları Enstitüsü COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi’ni alan ilk fuar merkezi olarak aldığı tedbirlerle katılımcı ve ziyaretçilerine güvenli fuar ortamı yaratacak.