banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Zombi şirketlerin iflası neden önleniyor?
Zombi şirketlerin iflası neden önleniyor?
Facebook Myanmar'da darbecilerin erişimini engelledi
Facebook Myanmar'da darbecilerin erişimini engelledi
Beynini bilgisayara bağlayacak
Beynini bilgisayara bağlayacak
Yüz yüze eğitim için önemli açıklama!
Yüz yüze eğitim için önemli açıklama!

DÜNYA KOZMETİĞİNE MADE IN TURKEY DAMGASI

Dünya kozmetiğinin merkezi Fransa’ya 7 milyondan fazla renkli kozmetik ve parfüm ihracatı gerçekleştiren Türk markası Giz Kozmetik, Avrupa’ya 12 milyon parça ürün gönderdi. Fransa’ya ihracatın aynı zamanda bir prestij olduğunu belirten Giz Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Zengin, 2020’de 5 kıtaya 45 milyon parça ürün ihraç ederek Türkiye ekonomisine büyük katkı sağladıklarını ifade etti. Afrika pazarındaki ihtiyaçları doğru analiz ederek 10 milyon parça ihracata ulaştıklarını dile getiren Zengin, bu pazarda lider olduklarının altını çizdi.

İş Dünyası 04.02.2021, 10:08
10
DÜNYA KOZMETİĞİNE MADE IN TURKEY DAMGASI

5 kıtada 72 ülkeye, 45 milyon parça kozmetik malzemesi ihraç ederek bir rekora imza atan Giz Kozmetik, sektörün merkezi Fransa’nın da aralarında yer aldığı Avrupa ülkelerine 12 milyon parça ürün göndererek Türk üreticilere olan bakış açısını değiştirdi. Ukrayna’da büyük başarı elde ettiklerini belirten Giz Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Zengin, bu önemli pazara 5 milyon adetten fazla renkli kozmetik malzemesi ihraç ettiklerini ifade etti. Ukrayna’nın yanı sıra Rusya’da da markalaşan firma kısa zamanda Doğu Avrupa’nın en çok tercih edilen markalarından olmayı başardı.

DOĞRU ANALİZ AFRİKA PAZARINDA LİDERLİK GETİRDİ

Afrika’ya ihraç ettikleri 10 milyon parça ürünle kıtanın kozmetik ihtiyacının büyük bölümünü karşıladıklarını belirten İbrahim Zengin, şu bilgileri paylaştı: “Afrika’nın farklı dinamikleri olan özel bir pazar. Kıtaya hakim olan sıcak iklim sebebi ile güneş korumalı ürünler ön plana çıkıyor. Afrika için çalıştığımız ten ürünlerine SPF koruması ekleyerek bölgede fark yaratıyoruz. Yoğun sıcaklık sebebiyle terlemeye ve akmaya karşı su geçirmez (waterproof) ürünler üretiyoruz. Pastel renklerin sevildiği bu bölgede, geniş renk seçeneği sunarak pazar lideri olduk.”

2020’DE GÜNEY AMERİKA VE ASYA’YA 15 MİLYON ÜRÜN İHRAÇ ETTİK

Asya pazarına geçtiğimiz yıl 8 milyon ürün ihraç ettiklerine dikkat çeken İbrahim Zengin, “Sadece Singapur’a 3 milyon adet ürün gönderdik. Birleşik Arap Emirlikleri’nde tüketici tarafından en çok tercih edilen markalardan biriyiz. Türki Cumhuriyetler ve Orta Doğu’da satış hacmimiz giderek artıyor. Asya’nın en gözde pazarı olarak kabul Güney Kore ve Japonya’nın yanı sıra en büyük pazarı Çin’de büyümeyi hedefliyoruz.” dedi.

Güney Amerika’nın da çok özel bir pazar olduğunu sözlerine ekleyen Zengin, “Giz Kozmetik olarak 2020’de büyük sıçrama gösterdiğimiz bölgelerden biri de Güney Amerika oldu ve 7 milyon parçadan fazla renkli kozmetik malzemesi ihraç ettik. İhracata başlamadan yaptırdığımız araştırmalarda Güney Amerika’nın da tıpkı Afrika gibi kendine özgü özellikleri olan bir pazar olduğunu gördük.” şeklinde konuştu.

MADE IN TURKEY İBARESİNİ MARKALAŞTIRIYORUZ

Kozmetikte markalaşmanın önemini vurgulayan Zengin, “Dünya kozmetik pazarında bir Fransa gerçeği var. Geçmiş yıllarda yapılan çalışmalar sayesinde bugün Fransız markaları dünyanın her noktasında tanınıyor ve talep görüyor. Biz de aynı algıyı ülkemiz için yaratmak istiyoruz. Geçtiğimiz yıl 5 kıtaya ihraç ettiğimiz 45 milyon adet ürün ile Made in Turkey ibaresini markalaştırıyoruz. Giz Kozmetik olarak renkli kozmetik ve parfümde sektörün kalbi olarak görülen Fransa’ya 7 milyon ürün gönderebiliyorsak ve talebe yetişemiyorsak biz Türkiye’yi marka yapabiliriz.” dedi.

Yorumlar (0)
12°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 22 48
2. Galatasaray 22 45
3. Beşiktaş 22 45
4. Alanyaspor 22 38
5. Trabzonspor 21 36
6. Hatayspor 22 35
7. Gaziantep FK 22 35
8. Karagümrük 22 34
9. Antalyaspor 22 30
10. Malatyaspor 21 28
11. Kasımpaşa 22 26
12. Rizespor 22 26
13. Göztepe 21 25
14. Sivasspor 22 25
15. Konyaspor 21 24
16. Başakşehir 22 24
17. Kayserispor 22 23
18. Erzurumspor 22 21
19. Gençlerbirliği 22 20
20. Ankaragücü 21 18
21. Denizlispor 21 17
Takımlar O P
1. Giresunspor 19 41
2. İstanbulspor 19 40
3. Samsunspor 19 37
4. Adana Demirspor 19 34
5. Tuzlaspor 19 33
6. Altay 19 32
7. Ankara Keçiörengücü 19 31
8. Altınordu 19 31
9. Bursaspor 19 30
10. Bandırmaspor 19 27
11. Adanaspor 19 24
12. Ümraniye 19 21
13. Boluspor 19 19
14. Akhisar Bld.Spor 19 19
15. Menemen Belediyespor 19 19
16. Balıkesirspor 19 16
17. Ankaraspor 19 13
18. Eskişehirspor 19 4
Takımlar O P
1. Man City 21 47
2. M. United 22 44
3. Leicester City 22 42
4. Liverpool 21 40
5. West Ham 21 35
6. Tottenham 20 33
7. Chelsea 21 33
8. Everton 19 33
9. Aston Villa 19 32
10. Arsenal 22 31
11. Leeds United 20 29
12. Southampton 21 29
13. Crystal Palace 22 29
14. Wolverhampton 22 26
15. Newcastle 22 22
16. Burnley 21 22
17. Brighton 21 21
18. Fulham 21 14
19. West Bromwich 22 12
20. Sheffield United 22 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 19 50
2. Barcelona 20 40
3. Real Madrid 20 40
4. Sevilla 20 39
5. Villarreal 21 35
6. Real Sociedad 21 32
7. Real Betis 21 30
8. Granada 21 29
9. Levante 20 26
10. Celta de Vigo 21 25
11. Athletic Bilbao 20 24
12. Getafe 20 24
13. Cádiz 21 24
14. Valencia 21 23
15. Eibar 21 20
16. Real Valladolid 21 20
17. Osasuna 21 19
18. Deportivo Alaves 21 19
19. Elche 19 17
20. Huesca 21 16