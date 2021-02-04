DÜNYA KOZMETİĞİNE MADE IN TURKEY DAMGASI

5 kıtada 72 ülkeye, 45 milyon parça kozmetik malzemesi ihraç ederek bir rekora imza atan Giz Kozmetik, sektörün merkezi Fransa’nın da aralarında yer aldığı Avrupa ülkelerine 12 milyon parça ürün göndererek Türk üreticilere olan bakış açısını değiştirdi. Ukrayna’da büyük başarı elde ettiklerini belirten Giz Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Zengin, bu önemli pazara 5 milyon adetten fazla renkli kozmetik malzemesi ihraç ettiklerini ifade etti. Ukrayna’nın yanı sıra Rusya’da da markalaşan firma kısa zamanda Doğu Avrupa’nın en çok tercih edilen markalarından olmayı başardı.

DOĞRU ANALİZ AFRİKA PAZARINDA LİDERLİK GETİRDİ

Afrika’ya ihraç ettikleri 10 milyon parça ürünle kıtanın kozmetik ihtiyacının büyük bölümünü karşıladıklarını belirten İbrahim Zengin, şu bilgileri paylaştı: “Afrika’nın farklı dinamikleri olan özel bir pazar. Kıtaya hakim olan sıcak iklim sebebi ile güneş korumalı ürünler ön plana çıkıyor. Afrika için çalıştığımız ten ürünlerine SPF koruması ekleyerek bölgede fark yaratıyoruz. Yoğun sıcaklık sebebiyle terlemeye ve akmaya karşı su geçirmez (waterproof) ürünler üretiyoruz. Pastel renklerin sevildiği bu bölgede, geniş renk seçeneği sunarak pazar lideri olduk.”

2020’DE GÜNEY AMERİKA VE ASYA’YA 15 MİLYON ÜRÜN İHRAÇ ETTİK

Asya pazarına geçtiğimiz yıl 8 milyon ürün ihraç ettiklerine dikkat çeken İbrahim Zengin, “Sadece Singapur’a 3 milyon adet ürün gönderdik. Birleşik Arap Emirlikleri’nde tüketici tarafından en çok tercih edilen markalardan biriyiz. Türki Cumhuriyetler ve Orta Doğu’da satış hacmimiz giderek artıyor. Asya’nın en gözde pazarı olarak kabul Güney Kore ve Japonya’nın yanı sıra en büyük pazarı Çin’de büyümeyi hedefliyoruz.” dedi.

Güney Amerika’nın da çok özel bir pazar olduğunu sözlerine ekleyen Zengin, “Giz Kozmetik olarak 2020’de büyük sıçrama gösterdiğimiz bölgelerden biri de Güney Amerika oldu ve 7 milyon parçadan fazla renkli kozmetik malzemesi ihraç ettik. İhracata başlamadan yaptırdığımız araştırmalarda Güney Amerika’nın da tıpkı Afrika gibi kendine özgü özellikleri olan bir pazar olduğunu gördük.” şeklinde konuştu.

MADE IN TURKEY İBARESİNİ MARKALAŞTIRIYORUZ

Kozmetikte markalaşmanın önemini vurgulayan Zengin, “Dünya kozmetik pazarında bir Fransa gerçeği var. Geçmiş yıllarda yapılan çalışmalar sayesinde bugün Fransız markaları dünyanın her noktasında tanınıyor ve talep görüyor. Biz de aynı algıyı ülkemiz için yaratmak istiyoruz. Geçtiğimiz yıl 5 kıtaya ihraç ettiğimiz 45 milyon adet ürün ile Made in Turkey ibaresini markalaştırıyoruz. Giz Kozmetik olarak renkli kozmetik ve parfümde sektörün kalbi olarak görülen Fransa’ya 7 milyon ürün gönderebiliyorsak ve talebe yetişemiyorsak biz Türkiye’yi marka yapabiliriz.” dedi.