Dünya Kahve Günü’nde Kahvenizin Sunumu LAV’dan!

Günün her saati keyifli sohbetlere eşlik eden, 40 yıllık hatrı olan, buluşmaların vazgeçilmezi birbirinden farklı çeşide sahip kahvelerin keyfine, köpüğüne ve sohbetine ortak olan Roma Serisi, birbirinden farklı fincan çeşitleri ve bardaklarıyla ikramları güzelleştiriyor. Hangi kahve çeşidini tercih ederseniz edin, farklı boyutlardaki hacimleri, desenleri ve tasarımlarıyla Roma Serisi ihtiyacınız olan fincan ve bardağı sizlere sunuyor.

Tasarımda sınırsız çeşitlilik sunan LAV Roma Serisi’nin fincan ve bardaklarına LAV satış noktalarından ve www.lav.com.tr internet mağazasından ulaşılabiliyor.

Kökeni milattan sonra 800’lere ve Etiyopya’ya kadar uzanan kahve, pek çok kültürde büyük önem taşıyan bir içecek olmayı başarmış durumda. Aynı zamanda dondurularak saklanan ilk gıda olma özelliği de taşıyan kahve, günümüzde birbirinden farklı çeşit ve biçimlerde pek çok kişinin damak zevkine hitap ediyor. Güzel anları keyifle dolduran LAV da dünyanın vazgeçemediği lezzetlerinden kahveye eşlik edecek pek çok fincan ve bardak tasarlayarak kahvenin eşsiz kokusuyla bütünleşerek sohbetleri derinleştiriyor. İster Türk kahvesi olsun ister espresso, ister filtre kahve ister cappuccino, LAV Roma Serisi, birbirinden farklı kahve çeşidine uyum sağlayabilecek farklı modelleri ile kahve tutkunlarıyla buluşuyor. Tüm dünyada 1 Ekim’de kutlanan Dünya Kahve Günü keyfine siz de kahvenizi yudumlayarak eşlik edin diye sofralarınızı renklendirmeye geliyor.

Ülkemiz gelenekleri arasında da yeri tartışılamaz boyutta olan kahve, kimi zaman 40 yıllık hatra değerken kimi zaman da damatların sabrını sınama göreviyle hayatımızda yer edindi. Onsuz işe başlayamayan, kahvaltıdan sonra onsuz yapamayanların yoldaşı kahve, LAV’ın Roma setiyle daha da keyifli hale geliyor. İçtiğiniz fincanın ya da bardağın, kahvenin tadını ve zevkini de etkileyeceğini unutmamakta fayda var. LAV Roma Serisi de rengarenk bardak altlıklarına sahip fincanları, sade ve zarif tasarımlı fincanları, geniş hacimli daha çok kahve alan modelleri ve kahvenin yanına eşlik edecek suya ev sahipliği yapacak birbirinden şık bardaklarıyla herkesi memnun etmeye hazır. 3’lü, 6’lı, 12’li setler halinde ve birbirinden farklı hacimlerde kullanıcılarla buluşan LAV Roma Serisi’ne tüm LAV satış noktalarından ve www.lav.com.tr web sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

LAV – Roma 12’li Fincan Seti, 95cc: 106.50 TL

LAV – Roma 6’lı Fincan Seti, 225cc: 37.50 TL

LAV – Roma 12’li Espresso Seti, 95cc: 55.50 TL

LAV – Roma 6’lı Fincan, 95cc: 42.50 TL

LAV – Roma 3’lü Fincan, 155cc: 28.50 TL

LAV – Roma 6’lı Kahve Yanı Su Bardağı, 140cc: 29.95