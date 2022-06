Dünya Gıda Devi Kerry 50. Yılını Kutluyor

50. yılını kutlayan Kerry Group, 16 Haziran 2022 tarihinde Elite World Sapanca Hotel’de ‘Expanding Horizons-Genişleyen Ufuklar’ temalı organizasyonunu geniş katılımla gerçekleştirdi. Kerry’nin 50 yıllık deneyimleri ile bugünü ve yarınının anlatıldığı organizasyonda, geleceğin gıda tüketim trendleri ile sürdürülebilir beslenme, gıda teknolojileri ve eğilimleri masaya yatırıldı.

Kerry’de, 2017 yılı itibariyle Türkiye Genel Müdürü olarak çalışmaya başlayan İnanç Işık, son olarak Türkiye, Orta Doğu ve Pakistan Genel Müdürü olarak görev yapıyor. Kerry Group, 30 ülkede 150 üretim tesisinde ürettiği 18 bin ürün çeşidi; aroma ve gıda katkılarıyla, gıda sektöründeki birçok üreticinin tedarikçisi ve sektöründe dünya lideri bir firma konumunda. 1972’den beri sahip olduğu teknolojiler ile aroma sistemleri, şuruplar, soslar, yapı geliştiriciler ve diğer katkı maddeleri ile unlu mamuller, süt, şekerleme, içecek, atıştırmalık, et ve hazır yemek sektörüne yönelik ürünler geliştiriyor ve üretiyor. Kerry Group, 2006 yılından beri Türkiye’de faaliyet gösteriyor.

Kerry Türkiye Genel Müdürü İnanç Işık, yaptığı açıklamada, Kerry Group olarak Türk tüketicilerinin tat ve beslenme ihtiyaçlarını karşılarken, aynı zamanda küresel kaynakların sınırlı olması bilinciyle, sürdürülebilir gıda çözümlerini sunmaya başladıklarını söyledi. Kerry Group’un 1972 yılında İrlanda’da kurulduğu bilgisini veren İnanç Işık, “30 ülkedeki 150 üretim tesisin ve 25 binin üzerinde çalışanı ile dünya çapında 140 ülkede 18 bin gıda bileşeni ve aroma ürününü müşterilerine ulaştırıyor. Gıda endüstrisinin en geniş tat & beslenme sistemleri ve fonksiyonel bileşenlerini kapsayan portföyünü global gıda, içecek ve ilaç sektörlerinin kullanımına sunuyor. Yeni ürün geliştirme, üretim ve ticarileştirme konularındaki uzmanlığımızı kullanarak müşterimize uygun olarak özelleştirilmiş, yaratıcı, iştah açıcı gıda ve içecek çözümlerimizi dünya çapında en büyük üretici, dağıtıcı firmalarla ve global gıda hizmeti veren zincir restoranlarla buluşturuyoruz. Bir yiyecek ve içecek devriminin ortasındayız. Kerry olarak; tüketici içgörülerimiz, birinci sınıf inovasyonumuz, uygulama uzmanlığımız ve sürdürülebilir bir şekilde tat ve beslenme çözümleri yaratma konusundaki uzun geçmişimizle, endüstrinin bu karmaşık zorluğa yanıtını tahmin etme ve yönetme konusunda öncülük ediyoruz” dedi.

-Kerry Türkiye, Orta Doğu ve Pakistan Genel Müdürü İnanç Işık-

Dünya çapında büyüme ve yenilik fırsatlarını öngörmek ve bunlara yanıt vermek üzere sürdürülebilir beslenme ile geleceğe yön verme, yapay zeka kullanarak gelecekteki büyüme alanları ve fırsatları tahmin etme, inovasyonu bilimle teşvik etmek gibi araçları kullandıklarını belirten İnanç Işık, “Gıdanın geleceğini şekillendiren en son bilgiler ve yenilikler hakkında Kerry uzmanlarından bilgi alınmasını tavsiye ediyoruz. Kerry Group gıda koruyucuları üreticisi Niacet’i 853 milyon € karşılığında satın aldı. Niacet ürünleri ile Kerry’nin temiz etiket, gıda koruma ve muhafaza teknolojilerini tamamlayarak pazardaki konumumuzu güçlendirip bu alanda büyümemizi de hızlandıracağız. Gıda koruyucuları sektöründe; et ürünleri, bitkisel proteinli et alternatifleri ve unlu mamullerde uygun maliyetli standard koruyucular ve temiz etiket çeşitleriyle global lider poziyonunda müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamayı sürdüreceğiz. Gezegenimizdeki kaynakları daha az tüketerek, sürdürülebilir bir beslenme sistemi yaratma vizyonumuzun da gereği olarak gıda israfını azaltmayı hedefliyoruz. Gıda israfını azaltılmasında son ürün raf ömrünün uzatılmasının son derece olumlu bir etkiye sahip olacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Operasyonel verimliliği ve tüketicilerin güvenebileceği kaliteyi sağlarken son yıllarda gündemde olan bitkisel proteinli et ürünleri alternatiflerini sürekli daha da iyileştirdikleri bilgisini veren İnanç Işık, “Tüketici odaklı anlayışımız, gıda mühendisleri, araştırma ve geliştirme uzmanları ve deneyimli şeflerden oluşan ekibimizle, yenilikçi et ve et alternatif ürünleri için müşterilerimize özel konseptler üretiyoruz. Rakipsiz tüketici deneyimleri sunmamıza yardımcı olmak için, pazar araştırması ve sürdürülebilirlik tekniklerini şeffaf bir tedarik zinciri ve teknolojilerimiz ile birleştiriyoruz. Et ve et alternatifi bitkisel proteinleri ile kullanılmak üzere tasarlanmış, kaplamalar, çeşniler, marinasyon malzemeleri ve glazeler, doğal tütsü, grill, BBQ aromalarımız gıda koruma, fermantasyon ve tat bileşenleri dahil entegre sistemlerimize ait portföyümüzü yeni et ürünleri geliştirmede kullanıyoruz. Kerry Doğal Smoke ve Grill Aromaları sayesinde tütsü dumanı için herhangi bir ağaç yakmaya gerek olmaksızın istenilen doğal tütsü lezzetini atomizer teknolojisi kullanarak EU mevzuatına göre “Doğal tütsülenmiştir” etiketiyle tüketicilerin beğenisine sunuyoruz. İstenilen tüm diğer pişirme metotlarına (Grill, BBQ, plate, odun ateşinde çevirme vb.) ait doğal aromaları et ürünlerine ekleyerek tavada pişirirken bile odun ateşinde pişirilmiş lezzet vermemiz mümkün olabiliyor. Geleneksel lezzetin yanı sıra, altın-kahve tonlarında kızarmış görünüm veren doğal içeriklerimizle et ürünlerine iştah açıcı ve dikkat çekici bir görünüm kazandırıyoruz. Karbondioksit salınımının, enerji, su ve temizlik maliyetlerinin azaltmasına ve üretimde kapasite artışına imkan sağlayan bu teknolojilerimiz sayesinde geleneksel lezzetleri yeni nesillere daha sürdürülebilir bir çerçevede ulaştırmayı hedefliyoruz. Çeşitli teknolojilerimizi bir araya getirerek, yetkinliklerimiz, uzmanlığımız ve bilgi birikimimizle Kerry’nin tat ve beslenme teknolojilerimizi kullanarak en kompleks gıda güvenliği sorunlarına lezzetten ödün vermeden temiz ve sade etiketlerle çözüm önerebiliyoruz” şeklinde konuştu.

İnanç Işık sözlerine şöyle devam etti: “Son birkaç yıldır et sektöründe, her yıl iki kat büyüyoruz. 2021’de Türkiye’deki müşterilerimizle daha fazla ürün çeşidimizi buluşturup, deneyimlerine daha çok ortak olma fırsatımız oldu. Türkiye’deki tüketicilerin beklentilerine özel çözümler geliştirdik ve 2020 yılından itibaren operasyonumuzu kolaylaştırmak, müşterilerimizin beklentilerine daha hızlı yanıt verebilmek ve maliyetlerimizi iyileştirmek amacıyla Türkiye’deki fabrikamızda et ürünlerine yönelik üretimlere başlamıştık, ürettiğimiz ürün sayısını 2021’de daha da artırdık. 2020 yılı Kovid-19 pandemisi sebebiyle, sosyal hayatımızın yanı sıra gıda hizmeti veren restoran tüketimlerinin ciddi şekilde etkilendiği bir yıldı. 2021’de ise Haziran ayından itibaren zincir restoran kanalında çok hızlı bir toparlanma yakaladık. 2021’de Türkiye’de de şubeleri bulunan global zincir restoranlarda Kerry teknolojileri kullanılarak üretilen ürün sayısı arttı, yeni lezzetlerimizi tüketicilerle buluşturduğumuz güzel bir yıl oldu.”

KERRY GROUP ÜRÜNLERİ

Lezzet geliştirme alanında: Tatlı ve tuzlu ürünlerde kullanılan aroma ve ekstraktlar, smoke (tütsü) ve grill aromaları, tat modülasyonu ürünleri

Beslenme alanında: Beta glukan 1.3/1.6, süt ürünleri, yağlar, prebiyotik ve probiyotikler, proteinler

Fonksiyonel ürünler: Emülgatörler, gıda koruyucuları, acacia gum (arap zamkı), lezzet ve tekstür için proteinler, enzimler, yapı geliştiriciler, brewing (demleme) ürünleri

Gıda üretimi: Peynir ve süt mamulleri tozları, kaplama malzemeleri, vegan/vejetaryen et ve süt ürünü alternatifleri, mutfak sosları, marinasyon malzemeleri, glazeler, baharatlar

İçeceklerde: Sıvı konsantreler, toz karışımlar, şurup ve soslar, topping (süsleme) ve krema ürünleri