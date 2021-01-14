Dünya devi Joma, Türkiye pazarına giriyor

Türkiye pazarına As Spor bünyesinde adım atacak olan Joma; tüm spor branşlarına hitap eden spor giyim ve spor ayakkabı koleksiyonunu sunacak. Hali hazırda 120 ülkede satış operasyonu olan Joma, 55 yıldır spor sektöründe faaliyet gösteriyor. 2019 yılı itibarıyla 32 milyon adet ürün satışı gerçekleştiren marka, dünyanın en büyük futbol markalarından biri olarak da konumlanıyor. Türkiye’de Uhlsport ve Kempa markalarının imtiyaz sahibi ve distribütörü, Tryon markasının ise kurucusu olan As Spor’un bu adımı, sektördeki payını daha da artırması için fırsat sunuyor.

Süper Lig ve 1.lig takımlarıyla başlangıç yapılacak

2021 yılında Türkiye’de As Spor bünyesinde faaliyete geçecek marka, Süper Lig ve 1. Lig takımlarının yanı sıra tüm spor branşlarında hizmet vermeye hazırlanıyor. Spor ayakkabı koleksiyonunu da toptan satış ve perakende mağazalarda konumlayacak olan Joma, 2022 yılı itibarıyla mağazalaşmayı hedefliyor.

İspanya’dan Rusya’ya onlarca takıma sponsor

Joma’nın sponsorluk yaptığı kulüpler arasında; İspanya’dan Villareal, Getafe, İtalya’dan Atalanta, Torino, Fransa’da Toulouse, Le Havre, Galler’den Swansea, Almanya’dan Hoffenheim, Arminia Biefeld, Rusya’dan CSKA Moskova, Belçika’dan Anderlecht, Ukrayna, Romanya ve Bulgaristan Futbol Federasyonları yer alıyor.

Futbol dışı branşlarda da aktif

Avrupa’nın ve dünyanın önemli futbol kulüpleri, olimpiyat komiteleri, federasyonlar, tenisçiler, koşucular ve maratonlar gibi birçok alanda sponsorluk anlaşmaları da bulunan Joma, takım sporları ve bireysel sporlara yönelik giyim koleksiyonunun yanında, performans, koşu, yürüyüş, tenis, basketbol, futbol, günlük ayakkabı gibi tüm branşlardaki geniş spor ayakkabı koleksiyonuyla da dikkat çekiyor.