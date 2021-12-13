Dünya Çay Günü’nde Çay Sunumlarınız LAV’dan!

Sadece ülkemizde de değil dünyanın birçok farklı bölgesinde sosyalleşmeyi tetikleyen, insanları sohbete teşvik eden ve aynı zamanda insanın kendisiyle baş başa kaldığı anları keyiflendiren çay, sıcaklığını ve samimiyetini her daim hissettiriyor. Pek çok çay seti alternatifiyle samimiyeti ve sıcaklığı katlamayı başaran LAV, Dünya Çay Günü’nde de Vera Çay Seti ile sofralardaki yerini alıyor. Zarif tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken LAV Vera Çay Seti, tüm LAV satış noktalarından ve www.lav.com.tr web sitesi üzerinden satın alınabiliyor.

Kökeni bundan neredeyse 4 bin yıl öncesine kadar dayanan çay, ilk olarak Çin’de yeşil yapraklarının medikal amaçlarla kullanılmasıyla ortaya çıkmış durumda. Milattan önce 10’uncu yüzyılda da içecek olarak tüketilmeye başlanan çay, daha sonrasında ününü tüm kıtalara yaymayı başarıyor. Günümüzde envai çeşidi ile içecek olarak tükettiğimiz çay, her kültürde farklı bir formda ve şekilde tüketiliyor. Bizim de kültürümüzün vazgeçilmezleri arasında yerini alan Türk çayı da üzerine kar yağan tek çay olma özelliğiyle farkını ortaya koyuyor. Güzel anları keyifle dolduran LAV da dünyanın vazgeçemediği lezzetlerinden çaya eşlik edecek pek çok çay seti alternatifiyle sofralara ve sohbetlere eşlik ediyor. Kahvaltı, öğlen atıştırmalığı, akşam keyfi derken çay içmek için bahane üretmenin bol olduğunu bilen LAV, Vera Çay Seti’yle çay tutkunlarıyla buluşarak anlara keyif katıyor. LAV, tüm dünyada 15 Aralık’ta kutlanan Dünya Çay Günü’nün keyfine çayın her yudumuna eşlik etmek üzere sofralardaki yerini almaya hazırlanıyor.

Bazen tek başına bazen çıtır çıtır simidin yanında keyifle tükettiğimiz çay, dünyada farklı ritüellere ev sahipliği yapıyor olsa da ülkemizde ince belli cam bardakta tadı bir başka oluyor. LAV Vera Çay Seti de ince belli cam bardaklarıyla sofralardaki yerini almaya hazır. Zamanı ne zaman olursa olsun çayın her yudumuna keyif katmaya hazırlanan LAV Vera Çay Seti, kolay tutuşu, yalın ve zarif tasarımı, 95 mm yüksekliği ve 180 cc iç hacmiyle çay tiryakileriyle buluşuyor. 6 adet çay bardağı ve 6 adet çay tabağından oluşan LAV Vera Çay Seti’ne LAV satış noktalarından ve www.lav.com.tr internet mağazasından ulaşılabiliyor.